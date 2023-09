Simeone torna in Italia? La verità in diretta

La prossima avventura di Diego Simeone potrebbe essere in Serie A: le ultime indiscrezioni sul futuro del Cholo.

Il ritorno di Diego Simeone all’Olimpico è stato salutato con un’ovazione da parte dei tifosi della Lazio, che non hanno dimenticato gli splendidi anni del Cholo in biancoceleste.

L’attuale allenatore dell’Atletico Madrid ha indossato la maglia della Lazio per quattro stagioni, dal 1999 al 2003, riuscendo a conquistare uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Europea.

“Roma e la Lazio saranno sempre casa tua. Bentornato Cholo, nostro campione d’Italia“, si legge in uno striscione che la Curva Nord ha voluto dedicare a Diego Simeone. Emozioni forti per l’argentino, che ha dovuto però accontentarsi del pareggio nella sfida contro la Lazio di Sarri: al vantaggio di Barrios ha risposto al 95esimo la straordinaria prodezza del portiere Provedel.

Ma il ritorno di Simeone in Italia è stato solo per questa sfida o in futuro c’è possibilità di rivedere il Cholo sulla panchina di qualche club di Serie A? Il tecnico sudamericano è alla guida dell’Atletico Madrid dal dicembre 2011 e dopo quasi 12 anni può essere tentato dall’idea di affrontare una nuova avventura.

Simeone in Serie A: le ultime news sul Cholo scatenano i tifosi

Non bisogna dimenticare che il Cholo ha già assaporato la Serie A anche da allenatore: dal gennaio al giugno 2011 è stato infatti al timone del Catania, concludendo il campionato al 13esimo posto. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni le speranze dei tifosi italiani di vedere Simeone in Serie A sembrano destinate a rimanere tali.

La giornalista di AS Patricia Cazon, intervenuta ai microfoni di TvPlay, ha sgombrato il campo da ogni dubbio in merito al prossimo futuro dell’allenatore dei Colchoneros. Secondo la giornalista spagnola, infatti, il Cholo ha ottimi rapporti con la proprietà dell’Atletico Madrid e molto presto le parti si ritroveranno per discutere del rinnovo. Simeone può contare su un super ingaggio da 34 milioni di euro a stagione, pertanto le sirene arabe per il Cholo non rappresentano un’attrazione irresistibile.

Di sicuro Simeone farà almeno un altro anno all’Atletico Madrid: secondo Patricia Cazon il Cholo potrebbe lasciare la capitale spagnola nel 2025. L’impressione è che Simeone voglia tentare l’esperienza da commissario tecnico della Nazionale argentina, ma la Cazon non esclude nemmeno un possibile ritorno in Italia. Sullo sfondo resta sempre il campionato arabo, anche se non nei prossimi anni.