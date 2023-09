Salta Empoli-Inter per infortunio: Inzaghi corre ai ripari

La sfida di domani fra Empoli ed Inter perde uno dei suoi protagonisti. Il giocatore nerazzurro non sarà infatti della partita a causa di un infortunio che non gli permetterà di essere a disposizione di Simone Inzaghi.

Ovviamente l’allenatore del biscione sperava di recuperarlo, seppur in extremis, per la trasferta del Castellani, ma in questo caso meglio evitare ogni tipo di forzatura per tornare ad averlo a disposizione, ed al 100%, per i prossimi impegni stagionali.

Simone Inzaghi, a fronte di questa assenza, è costretto a correre ai ripari e modificare un pò il suo undici titolare, ma le alternative in casa Inter, per fortuna, non mancano.

Salta Empoli-Inter: non ha recuperato dal suo infortunio

Brutte notizie arrivano dall’infermeria della Pinetina per Simone Inzaghi in vista della delicata trasferta di domani del Castellani contro l’Empoli. Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore dell’Inter dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori, che per l’appunto rimarrà a Milano per seguire un iter riabilitativo dal suo infortunio.

Nel corso della settimana le sensazioni in merito alle condizioni del nerazzurro erano super positive, ma le risposte fisiche ricevute da Inzaghi negli ultimi allenamenti in avvicinamento alla partita non sono state delle migliori. Per questo motivo, anche a fronte dell’intenso calendario che spetta al biscione, l’allenatore dell’Inter non ha voluto in alcun modo rischiare decidendo, come anticipato, di lasciare il giocatore a Milano.

Stando dunque a quanto riportato da calciomercato.com, Cuadrado non sarà convocato per Empoli-Inter. L’esterno colombiano non pare abbia recuperato del tutto dall’infortunio muscolare rimediato in Nazionale, notizia che in parte stravolge i piani di formazione di Simone Inzaghi per la trasferta di domani.

Inter, ancora out Cuadrado: la scelta di Inzaghi

Ad Empoli Simone Inzaghi ha intenzione di mettere in atto un nuovo turnover, il secondo dopo la trasferta di San Sebastian contro la Real Sociedad. L’intenzione dell’allenatore dell’Inter è infatti quella di dare maggior minutaggio a chi in questo inizio di stagione è stato impiegato veramente poco.

Questa “regola” verrà applicata un pò in tutti i reparti, eccetto la fascia destra, dove Juan Cuadrado sarà indisponibile. Quest’assenza non cambia però le carte in tavola, visto che Simone Inzaghi darà comunque un turno di riposo allo stacanovista Denzel Dumfries, schierando su quella fascia Matteo Darmian, che tornerà al suo vecchio ruolo di esterno di fascia.

Le ultime sulla probabile formazione dell’Inter

“Risolta” la questione relativa al dubbio Juan Cuadrado, l’undici titolare di domani pomeriggio dell’Inter sarà diverso rispetto alle ultime uscite della formazione di Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro, che non cambierà assolutamente modulo, dovrebbe mandare fra i pali il solito Sommer, Bastoni, Acerbi e Pavard, alla prima da titolare con l’Inter, a chiudere la difesa, Darmian, Frattesi, Calhanoglu (recuperato), Mkhitaryan e Dimarco a completare i cinque di centrocampo, con la solita coppia d’attacco a completare l’undici titolare composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.