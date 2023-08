Juventus, colpo a sorpresa: il 2004 firma e fa il titolare, le cifre

Il calciomercato della Juventus può portare tante sorprese in bianconero fino all’inizio del campionato: assalto al nuovo gioiellino 2004.

La squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno di essere perfezionata per gestire al meglio una stagione che sembra più semplice rispetto a quella dell’anno scorso ma che, in realtà, nasconde insidie importanti. La società è chiamata agli straordinari per tornare a vincere trofei importanti e per tornare ad essere una delle migliori sia in Italia che in Europa.

Ci sono tanti nomi che circolano in orbita Juventus e ora c’è una nuova star che piace a Cristiano Giuntoli e che può diventare il pupillo di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus: c’è un nome nuovo per il centrocampo

La Juventus sta studiando ancora a fondo le mosse di calciomercato da mettere a segno. I bianconeri hanno appena terminato la tournée americana con un bilancio estremamente positivo e, di ritorno alla Continassa, si dedicheranno al perfezionamento della rosa, con entrate e uscite ancora da mettere a segno. Allegri ha chiesto a Giuntoli e a Manna di costruire una rosa a sua immagina e somigliana, per tornare ad essere concreti e vincenti.

La dirigenza della Juventus sta lavorando in questo senso, anche se al momento non c sono stati ancora colpi da sogno per i tifosi. In bilico c’è ancora la question centrocampo, con tanti esuberi ancora da piazzare e quel Paul Pogba che non ha ancora chiaro il suo futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, per la Juventus c’è un nome nuovo per il centrocampo che può diventare il nuovo pupillo di Allegri.

Juventus, la stella 2004 per il calciomercato: ecco chi è

La nuova Juventus che sta nascendo e che pian piano prenderà forma ha bisogno anche di molti giovani per iniziare a costruire un futuro vincente. Massimiliano Allegri ha già fatto vedere che si può fidare di tanti calciatori nati dopo il 2000 e l’anno scorso ha reso Fagioli e Miretti i protagonisti indiscussi della seconda parte della stagione.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha messo nel mirino Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo che può diventare la nuova stellina bianconera. Senegalese di nascita ma con passaporto francese, il classe 2004 è considerato uno dei migliori giovanissimi del panorama mondiale e può diventare un target per i bianconeri.

Diarra è un mediano di corsa e quantità che piace molto a Cristiano Giuntoli già dai tempi del Napoli. Con Allegri potrebbe diventare un centrocampista completo per provare a prendersi anche il posto da titolare.

Diarra alla Juventus? Le cifre dell’affare

La Juventus sta pensando ad Habid Diarra per completare il centrocampo. Il francese classe 2004 ha ottime qualità di interdizione e potrebbe far coppia con Locatelli in fase di regia. Il mondo bianconero potrebbe accogliere l’ennesimo francese, con l’asse Torino-Francia storicamente molto caldo.

Diarra con lo Strasburgo ha il contratto in scadenza nel 2027 e il club francese chiede 20 milioni per cederlo.