Altro che incedibile: offerta irrinunciabile per Koopmeiners

Teun Koopmeiners è l’uomo copertina del calciomercato dell’Atalanta: il centrocampista olandese dice addio a cifre altissime.

Il nome del centrocampista olandese è balzato in cima alla lista dei desideri di molti club importanti che hanno deciso di puntare su nomi nuovi in mezzo al campo. Il tuttofare atalantino è diventato uno dei più forti in Serie A e il suo futuro, ora, è da scrivere. Può crescere ancora tantissimo e dare dimostrazione del talento smodato di cui è in possesso.

Le qualità di Teun Koopmeiners non sono passate inosservate nei suoi due anni in Serie A e ora la big sta facendo sul serio per portarlo nel proprio organico.

Calciomercato, affare Kooopmeiners: le ultime

Nelle prossime settimane cambierà definitivamente il futuro di Koopmeiners. L’Atalanta lo reputa incedibile ma lo cederà a cifre di un certo livello. Dell’olandese c’è ancora tanto da scrivere e parlare circa il suo futuro. Nelle due stagioni in Serie A ci sono stati miglioramenti estremamente importanti che lo hanno portato ad essere uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato.

Koopmeiners ha fatto benissimo anche nell’ultima stagione, diventando un vero e proprio jolly per Gasperini. Proprio la sua duttilità è stata fondamentale anche per attirare gli occhi delle grandi del nostro campionato e d’Europa.

Il futuro di Koopmeiners si deciderà nelle prossime ore: può fare il salto di qualità definitivo e le ultime notizie di mercato parlano proprio di un accordo imminente con un top club.

C’è il Napoli per Koopmeiners: i dettagli

Il Napoli sta cercando un nuovo centrocampista di quantità e qualità per completare il reparto nevralgico del campo. Rudi Garcia ha studiato la squadra nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro e ora ha chiesto determinati miglioramenti alla società.

Il calciomercato estivo può definire quale sarà il nuovo club di Teun Koopmeiners. Piace moltissimo alle big italiane e in particolare al Napoli. Gli azzurri provarono a portarlo in Serie A prima dell’accordo con l’Atalanta e ora stanno cercando di nuovo di stringere contatti e avanzare nella trattativa a fari spenti.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, il Napoli pare deciso nell’andare all’affondo per Teun Koopmeiners. Gioca da play, da mezzala e da trequartista e con il suo acquisto si andrebbero ad occupare tutti i “buchi” che ha ancora oggi la rosa di Rudi Garcia.

Koopmeiners – Napoli: le cifre

Teun Koopmeiners è il sogno di mercato del Napoli e di Rudi Garcia. Il centrocampista olandese ha dimostrato di poter fare il salto di qualità definitivo e andare a mostrare il suo talento anche in Champions League.

L’Atalanta non vorrebbe cederlo e lo dichiara incedibile ma in realtà con un’offerta superiore ai 30 milioni di euro, come pare essere intenzionato a fare il Napoli, possono lasciarlo partire.