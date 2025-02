Juventus, colpo da 35 mln: c’è l’annuncio, arriva in estate

Ultimissime notizie calciomercato Juventus. Arriva la svolta per quanto riguarda l’arrivo del nuovo attaccante. C’è l’accordo per l’estate: affare da 35 milioni di euro.

Dichiarazioni importanti da parte del dirigente che ha rotto il silenzio riguardo anche la possibile cessione del giovane talento, che ha tante corteggiatrici tra cui anche la Juventus che è uno dei club che più di tutti si è interessato al giocatore spagnolo.

Affare da 35 milioni di euro, ovvero il pagamento integrale della clausola rescissoria.

Calciomercato Juventus: annuncio del dirigente sul futuro del giocatore

Grandi manovre in casa Juventus anche in vista del futuro.

Giuntoli, infatti, non è nuovo ad operazioni di questo genere e potrebbe portare avanti i contatti per il calciatore che in Italia è seguito con attenzione anche da Como e Napoli che hanno provato a prenderlo in questa sessione di calciomercato di gennaio 2025.

Alla fine, la società spagnola ha tenuto duro ed ha alzato un vero e proprio muro.

La cessione, se avverrà, ci sarà solo la prossima estate con la Juventus che resta in agguato per il ragazzo che ha grandi margini di miglioramento.

Le ultime sul prossimo colpo della Juventus

Intervistato da Sky Sport, ecco le parole dell’amministratore delegato Massimo Benassi, dirigente Deportivo La Coruña che ha in rosa un gioiello classe 2002, Yeremay Hernandez nel mirino di alcune società di Serie A.

“Abbiamo un buon rapporto con il giocatore e crediamo di poter contare su di lui per il futuro. Rinnovare il contratto è stato fondamentale, adesso è in scadenza a giugno 2030 e sotto questo punto di vista siamo molto tranquilli. La Serie A O la Liga può essere la meta ideale per il ragazz che è un prodotto del nostro settore giovanile”.

“La clausola presente nel contratto è aumentata. Prima era di 20 milioni, adesso stiamo parlando di tanti più soldi. Squadre importanti hanno chiesto informazioni sul giocatore, anche da parte di altri campionato europei. Si tratta di un ragazzo serio che in questo momento è concentrato sulla stagione che sta facendo con noi. Vediamo in futuro cosa succederà.

Yeremay Hernandez alla Juventus?

Valutazioni in corso da parte dei bianconeri che sono molto attenti al giocatore, classe 2002, che ha appena rinnovato con il Deportivo. Adesso, per strappare il talento alla squadra spagnola, serviranno ben 35 milioni di euro che è il valore della clausola di Yeremay Hernandez.

L’affare, comunque, può svilupparsi meglio la prossima estate. Anche se in questa sessione di gennaio c’è stato un contatto tra le due società con l’incontro, svelato da Gianluca Di Marzio, che è servito per fare il punto della situazione sul ragazzo che è considerato un vero e proprio crack e che è finito in orbita Juventus per la prossima stagione.