Juve, bloccato il colpo con beffa al Napoli: si chiude con lo scambio

A dir poco clamoroso quello che racconta il calciomercato delle ultime ore in Serie A e con la beffa della Juventus ai danni del Napoli.

La Juventus avrebbe bloccato il colpo, complicando le cose al Napoli e chiudendo quello che è lo scambio sul “gong” di mercato.

Questa sera, precisamente a mezzanotte, finirà il mercato in Serie A con i club che dovranno poi, a quel punto, aver completato tutte le operazioni. Un calciomercato che, per diversi motivi, non può far felice il Napoli, tantomeno Antonio Conte che aveva sottolineato pure di non voler vedere un acquisto fatto “tanto per”. E per mano della Juventus, c’è stato un problema che ha frenato tutto e con i bianconeri che si aggiudicheranno probabilmente il gran colpo da 40 milioni, per il valore di mercato, piazzando lo scambio.

Calciomercato, la Juve beffa il Napoli: è successo nelle ultime ore

Tutto è successo nelle ultime ore, la società sembrava essersi convinta sul cedere il giocatore al Napoli, poi a quel punto si sarebbe intromessa la Juventus.

Stando a ciò che riferisce Luca Momblano, giornalista di Juventibus, ci sarebbe lo zampino dell’ex Napoli, Cristiano Giuntoli, dietro la mancata cessione agli azzurri proprio del giocatore che sembrava poter diventare il rinforzo a sorpresa e in questi ultimi giorni di mercato, per il club partenopeo.

La Juventus ha infatti chiesto e a quanto pare trovato un pre-accordo sul giocatore che, dal valore di 40 milioni, non è al Napoli che giocherà. Attraverso questo pre-accordo, con un prestito più diritto di riscatto, nello cambio di favori, di Fagioli nell’immediato.

Fagioli alla Fiorentina: così la Juve chiude per il colpo da 40 milioni

A quanto pare dunque, Nicolò Fagioli potrebbe in quest’ultima ora, diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Ribaltando tutte le voci di mercato e tutto concesso grazie al pre-accordo per Pietro Comuzzo, sul quale il Napoli verrebbe così beffato dal proprio ex direttore sportivo, e attualmente alla Juventus, Cristiano Giuntoli. Il difensore dei viola, in ogni caso, resterà fermo alla Fiorentina, con l’ipotesi poi di vedere la sua cessione a cifre già accordate e sulle quali i viola avrebbero già dato la propria parola a Commisso, presidente col quale la Juventus ha già avuto precedenti operazioni e con il quale ci sarebbero buoni rapporti per finalizzare i “colpi in canna”.

Beffa al Napoli, le vere cifre dell’affare per la Juventus

E dunque con Fagioli che andrebbe alla Fiorentina in prestito con opzione di riscatto, le cose per Comuzzo al Napoli sono totalmente sfumate. Il difensore dei viola, in questo scambio di favori, potrebbe finire alla Juve per un massimo di 30-35 milioni di euro. Cifre che il Napoli sembrava disposto a sborsare per lui.