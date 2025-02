Juventus, all-in sul “difensore bomber”: arriva dalla Serie B

La Juventus sta provando a completare la rosa nel miglior modo possibile: pronto un altro colpo dalla Serie B.

I bianconeri stanno vivendo una stagione molto particolare che era iniziata con i migliori propositi per crescere e tornare a vincere e che, invece, si sta dimostrando più difficile del previsto. Nessuno si aspettava una situazione così complicata, con Thiago Motta che non è ancora riuscito a entrare del tutto nel progetto e non ha portato troppi miglioramenti nei singoli e, di conseguenza, nel gruppo.

Il futuro della Juventus si sta già costruendo in queste ore frenetiche: Giuntoli può chiudere un affare a sorpresa dalla Serie B per migliorare ancora la rosa.

Calciomercato Juventus: pronto un altro colpo dalla Serie B

La Juventus lavora al futuro e ai possibili modi per migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Le difficoltà che sono arrivate fino ad oggi vanno superate definitivamente e per farlo c’è bisogno di un lavoro eccellente sotto tutti i punti di vista.

Il campo ha le sue esigenze che non sempre sono uguali a quelle della dirigenza che, intanto, sta provando a lavorare in maniera oculata e attenta. I nomi nuovi che ruotano intorno all’orbita Juventus sono molto importanti ma rischiano di creare anche grande caos nell’ambiente bianconero.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus può chiudere già ora un colpo dalla Serie B: è un nome che piace a Giuntoli.

Juventus: nuovo difensore dalla Serie B

La Juventus ha tanti nomi sul taccuino che sta già seguendo e vuole provare a chiudere il prima possibile. La rosa va migliorata in tutti i reparti ma quello difensivo è sicuramente quello con maggiori incertezze, visto l’infortunio pesante occorso a Bremer prima e a Cabal poi.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Juventus vuole Nicolò Bertola dello Spezia. Il difensore classe 2003 è considerato uno dei migliori centrali italiani per il presente e per il futuro e per questo motivo i bianconeri non vogliono lasciarselo sfuggire.

Bertola è anche un difensore bomber. In questa stagione ha già messo a segno 3 gol e ha fornito anche 2 assist, a dimostrazione di una qualità importante anche in zona offensiva.

Bertola alla Juventus: resterebbe in prestito allo Spezia

Nicolò Bertola è di proprietà dello Spezia ma ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Secondo quanto riferisce Sky Sport la Juventus sta pensando di acquistare entro la mezzanotte di oggi il calciatore e lasciarlo in prestito in Liguria fino al termine della stagione.

Con un piccolo indennizzo al club ligure potrebbe sbaragliare velocemente tutta la concorrenza e prelevare un calciatore che tra poco tempo scatenerà aste importanti in tutta Italia.