Juventus, De Zerbi ha già detto sì: c’è l’accordo

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori italiani più influenti e ora ha trovato l’accodo con la Juventus: decisa la formula prima della firma.

Il tecnico italiano sta facendo le fortune del Brighton e fa gola a tutte le grandi del nostro campionato, e non solo. Il suo futuro sembra già deciso anche se non ci sono certezze e non ci saranno fino all’inizio della nuova stagione. Il suo lavoro è stato apprezzato da chiunque e questo è anche il motivo per cui molti calciatori non esitano ad accettare la sua corte.

De Zerbi è in continuo contatto con la Juventus per stabilire l’accordo. I bianconeri hanno deciso per una vera e propria rivoluzione e sono pronti alle firme.

Calciomercato Juventus, contatti continui con De Zerbi

La Juventus ha deciso di avviare una rivoluzione per la prossima stagione. I bianconeri hanno già cambiato la dirigenza e ora sono pronti a dire addio anche a tanti calciatori. La passata stagione è stata pessima per i mancati trofei che, insieme all’annata 2021-22, rendono il biennio bianconero poverissimo e poco felice.

Con l’arrivo di Giuntoli si seguiranno due strade principali: il ringiovanimento della rosa e il taglio del monte ingaggi. Tanti calciatori che sono degli esuberi per Allegri dovranno obbligatoriamente andare via.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus e Roberto De Zerbi sono in continuo contatto per chiudere l’accordo.

Juventus, De Zerbi compra McKennie: le ultime

La nuova stagione sta per iniziare e la Juventus si sta mettendo in moto per trovare gli accorgimenti necessari per migliorare la squadra di Massimiliano Allegri. La volontà è quella di sfoltire la rosa e ora si cercano anche gli incassi giusti per poter poi investuire sui nuovi innesti.

La cessione di Weston McKennie è fondamentale per la Juventus. Allegri non punta più sull’americano e dopo il ritorno in bianconero dopo il prestito semestrale al Leeds, si sta cercando un nuovo accordo per cederlo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus e il Brighton stanno cercando l’accordo per McKennie. Ha maturato una discreta esperienza in Premier League e il suo futuro potrebbe essere alla corte di De Zerbi che ha intenzione di affidarsi ad un nome di livello per migliorare il centrocampo del club inglese.

De Zerbi va incontro alla Juventus: l’offerta per McKennie

La trattativa tra Brighton e Juventus per McKennie ha fatto fatica a decollare. Il club inglese inizialmente ha offerto 12 milioni per il centrocampista americano ma i bianconeri hanno risposto con un netto no.

De Zerbi ha deciso di andare incontro alle esigenze ecomomiche della Juventus ed è pronto ad offrire 15 milioni più bonus per chiudere presto l’accordo per il classe ’98.