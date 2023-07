Serie A, il 2006 titolare nella big: affare da 15 milioni

Il calciomercato delle big di Serie A si sta infuocando sempre di più: ci sono dei colpi d’oro che possono essere chiusi a breve.

Il calcio italiano potrebbe regalare sorprese importanti in questa estate rovente. Le big difficilmente riusciranno a chiudere colpi di livello eccezionale e già affermati: arrivare ad acquistare i top player è diventato quasi impossibile per le nostre società. E le nuove dirigenze, dunque, stanno riformando anche il modo di fare mercato e l’obiettivo, ora, è quello di ringiovanire sempre di più le rose e scoprire nuovi talenti.

Il calciomercato può portare un talento del 2006 in Serie A. I colpi in entrata saranno ancora molti ma difficilmente si penserà a nomi di primo livello.

Calciomercato: la Serie A pronta ad accogliere un talento del 2006

Il calciomercato dei club di Serie A sta diventando sempre più complesso. Le società italiane non sono più il punto di arrivo dei campioni mondiali ma il punto di partenza di molti giovani. Ci sono i pericoli maggiori che arrivano dalla Premier League e dall’Arabia Saudita, ora i fronti principali del nuovo calcio.

Il futuro di molti calciatori è tutto da scrivere e le squadre di Serie A si stanno reinventando. Tanti club hanno già avviato il percorso di rinascita, con l’acquisto di calciatori molto giovani e anche sconosciuti per avviarli al grande calcio.

Secondo le ultime notizie di mercato, Milan e Juventus si stanno dando battaglia per un nuovo talento straordinario. Piace il 2006 che è considerato uno dei migliori calciatori al mondo.

Milan o Juventus: tutto su Bence Dardai

Milan e Juventus sono sullo stesso obiettivo di calciomercato: Bence Dardai. I due club hanno pensato anche di acquistare Arda Guler dal Fenerbahçe ma poi a spuntarla è stato il Real Madrid che si è aggiudicato uno dei migliori talenti della nuova generazione.

Secondo quanto riferisce la Bild, Milan e Juventus ora si stanno dando battaglia per Bence Dardai. Il centrocampista tedesco è di proprietà dell’Hertha Berlino ed è considerato uno dei migliori calciatori del nuovo corso. Con la Germania Under17 si è messo in mostra con un grande Europeo e ora sembra pronto al salto di qualità.

Nella scorsa stagione ha giocato 21 partite con l’Hertha Under 19 e ha segnato 6 gol e servito ben 11 assist giocando come centrocampista offensivo.

Dardai subito titolare al Milan? Servono 15 milioni

Bence Dardai è diventato il primo obiettivo di calciomercato del Milan. Il centrocampista offensivo tedesco è un classe 2006 dalle grandi prospettive e si trasferirebbe in rossonero a 17 anni per diventare subito titolare.

La volontà di Milan e Juventus è quella di anticipare il Borussia Monchengladbach per prendere Dardai ma l’Hertha Berlino non intende cederlo a cuor leggero. Il club della capitale tedesca ha intenzione di guadagnare non meno di 15 milioni dalla sua cessione.