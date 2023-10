Juventus, emergenza infortuni: Allegri sorprende tutti

A seguito del pareggio di Bergamo la Juventus ha intenzione di tornare a vincere, e vuole farlo oggi in occasione del derby delle Mole contro il Torino, così da potersi godere la sosta al terzo posto, o quarto, dipende poi da cosa fa il Napoli.

La formazione granata di Juric è però particolarmente insidiosa, e la molteplicità di infortuni che hanno colpito la Juventus durante questo periodo di certo non aiutano nelle scelte Massimiliano Allegri.

Sono infatti i diversi i giocatori sui quali il tecnico bianconero non potrà puntare, Vlahovic e Chiesa su tutti, motivo per il quale ci potrebbero essere delle incredibili sorprese di formazione.

Juventus, emergenza infortuni: Allegri pensa ad una sorpresa

A fronte dei numerosi infortuni che hanno colpito la Juventus in queste settimane, Massimiliano Allegri è in pratica costretto a presentare una sorta di formazione inedita contro il Torino nel derby della Mole.

Le assenze di Vlahovic e Chiesa, su tutti, hanno infatti portato l’allenatore della Vecchia Signora a lavorare in questi giorni di avvicinamento alla partita con dei giocatori che in questo inizio di stagione hanno trovato decisamente poco spazio. Questi, però, rappresentano essere l’unica soluzione valida per mandare in campo un undici titolare comunque di tutto rispetto contro un Torino che vede Ivan Juric desideroso di sfatare una volta e per tutte il tabù Juventus.

I nodi relativi agli ultimi dubbi di formazione verranno sciolti da Massimiliano Allegri quasi sicuramente nelle prossime ore, a ridosso della partita, ma c’è una sorpresa, più che una novità, sulla quale l’allenatore bianconero ha intenzione di puntare. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Stampa, per far fronte alle assenze numerose assenze in attacco la Juventus potrebbe puntare sull’estro ed il talento del giovane Yildiz, ma occhio anche alla possibilità di avanzare sottopunta Fabio Miretti, soluzione che stuzzica e non poco Allegri.

Juventus: Milik recuperato, ma ancora non al meglio

Nella difficoltà Massimiliano Allegri può comunque, seppur parzialmente, sorridere, visto e considerato che per il derby di questo pomeriggio la Juventus ha recuperato Arkadiusz Milik.

L’attaccante polacco, però, continua a non essere al meglio della condizione fisica, ed è per questo che l’allenatore della Vecchia Signora potrebbe sfruttarlo solo a partita in corso, non da titolare, in quanto si andrebbe a forzare una situazione che potrebbe causare altri problemi che al momento, però, non farebbero decisamente comodo alla Juventus.

Juventus: la probabile formazione

Il derby si avvicina, e nonostante tutte le assenze del caso Massimiliano Allegri è intenzionato a mandare in campo il miglior undici titolare della Juventus. Oltre al dubbio Yildiz-Miretti, a destra c’è il ballottaggio fra McKennie e Weah, col primo favorito, mentre a sinistra dovrebbe partire titolare Cambiaso, preferito a Kostic.

A fronte di questo la Juventus, oggi pomeriggio, dovrebbe schierarsi con Szczesny a porta, Gatti, Bremer e Danilo nei tre dietro, McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot e Cambiaso a completare i cinque di centrocampo, con Yildiz dietro l’unica punta Moise Kean.