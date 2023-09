Juventus: altri due infortuni, la decisione delle Nazionali

Ci sono aggiornamenti in casa Juventus con il comunicato ufficiale arrivato riguardo i due giocatori infortunati, presa una decisione da parte delle Nazionali dopo la notizia arrivata.

Non sono stati anni facili per il club bianconero che ha dovuto fare i conti con alcuni problemi seri riguardo i giocatori che si sono fatti male, chi per qualcosa di più grave e chi meno grave.

Adesso però arriva una nuova notizia in uno dei momenti migliori del club bianconero, perché la società deve fare i conti con altri due giocatori andati ko. Si tratta di due profili che sono messi in grande considerazione da parte dell’allenatore bianconero.

Infortuni Juventus: si fermano altri due giocatori

Nella Juventus non sono più presenti grandi giocatori infortunati come gli altri anni. L’unico fermo seriamente ai box è Mattia De Sciglio per il brutto infortunio al legamento crociato dello scorso maggio, con il rientro del giocatore che è atteso tra ottobre e novembre. La Juve continua il suo percorso stagionale, dove non avrà tante partite da affrontare vista l’esclusione dalle Coppe. Infatti, il club bianconero dovrà fare i conti soltanto con il campionato di Serie A e la Coppa Italia.

Spera di avere tutti a disposizione Allegri che nell’ultima partita di campionato Empoli Juve ha perso per infortunio altri due giocatori. Sono arrivate delle notizie importanti che riguardano proprio questa situazione in casa bianconera con la società che si è espressa in modo ufficiale riguardo quelle che sono le condizioni dei due giocatori.

Juve: le condizioni di Pogba e Gatti

Escluse lesioni muscolari per Paul Pogba: il giocatore ha riportato un lieve sovraccarico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Distorsione alla caviglia sinistra per Gatti. I due giocatori della Juventus saranno pronti presto già nei prossimi giorni a mettersi di nuovo a disposizione del tecnico Allegri.

La Juve non perde Pogba e Gatti per infortunio, con le condizioni dei giocatori che saranno monitorate giorno dopo giorno e il rientro sembra previsto già in questo inizio settimana, quando la squadra si ritroverà dopo giorni di riposo e con tanti impegnati in Nazionale.

Juventus: Gatti e Pogba saltano la Nazionale

Nessuna convocazione per Gatti e Pogba con la Juventus che li avrà a disposizione per lavorare nel centro sportivo bianconero. I due giocatori si sono infortunati in Empoli Juventus e comunque non avrebbero potuto rispondere all’eventuale convocazione dei rispettivi ct.