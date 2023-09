Rigoristi Serie A 2023/24: le scelte ufficiali

Sono state comunicate le scelte ufficiali di tutte le squadre con i propri allenatori per quanto riguarda la lista dei rigoristi Serie A 2023/24 per questa nuova stagione.

Torna uno dei giochi più gettonati nel mondo del calcio e in Italia con gli appassionati del Fantacalcio. A dare seguito a questo gioco sono i tanti tifosi di tutte le squadre che hanno voglia di sognare con dei ruoli manageriali per accompagnare tutta la stagione di Serie A.

Tra le grandi curiosità c’è appunto quella che sarà la lista dei rigoristi Serie A 2023 2024 che possono fare la differenza con i loro tiri dal dischetto per una stagione intera ricca di gol.

Rigoristi Fantacalcio: la lista è definitiva

Si è concluso il calciomercato in Serie A e per questo motivo sono stati completati tutti i trasferimenti nelle varie squadre da parte di alcuni club che hanno intenzione di puntare in alto con i loro obiettivi. A seguito del calcio italiano c’è un gioco chiamato Fantacalcio che ormai ha spopolato in Italia per persone di qualsiasi età.

Intanto, tra statistiche e dati una delle cose più attese dai tifosi è la lista rigoristi Serie A che può essere decisiva in vista della stagione appena iniziata. I calci di rigore fanno la differenza in questo gioco come nelle partite reali e per questo tutti cercano di sapere chi sono i tiratori dal dischetto del massimo campionato italiano.

Ci sono ora delle novità importanti che riguardano i rigoristi fantacalcio perché è determinata la lista dei giocatori che possono calciare dal dischetto in base a chi sarà o meno in campo.

Rigoristi Serie A: i giocatori di tutte le squadre

Questa la lista squadra per squadra dei principali tre candidati a fare i rigoristi in Serie A per questa stagione:

Atalanta : Lookman, Koopmeiners, Scamacca.

: Lookman, Koopmeiners, Scamacca. Bologna : Orsolini, Zirkzee, Karlsson.

: Orsolini, Zirkzee, Karlsson. Cagliari : Lapadula, Pavoletti, Petagna.

: Lapadula, Pavoletti, Petagna. Empoli : Caputo, Baldanzi, Cambiaghi.

: Caputo, Baldanzi, Cambiaghi. Fiorentina : N. Gonzalez, Nzola, Biraghi.

: N. Gonzalez, Nzola, Biraghi. Frosinone : Harroui, Cheddira, Mazzitelli.

: Harroui, Cheddira, Mazzitelli. Genoa : Retegui, Malinovskyi, Gudmundsson.

: Retegui, Malinovskyi, Gudmundsson. Inter : Lautaro Martinez, Calhanoglu, Arnautovic.

: Lautaro Martinez, Calhanoglu, Arnautovic. Juventus : Vlahovic, Milik, Pogba.

: Vlahovic, Milik, Pogba. Lazio : Immobile, Luis Alberto, Zaccagni.

: Immobile, Luis Alberto, Zaccagni. Lecce : Strefezza, Rafia, Banda.

: Strefezza, Rafia, Banda. Milan : Girodu, Theo Hernandez, Pulisic.

: Girodu, Theo Hernandez, Pulisic. Monza : Pessina, Caprari, Colombo.

: Pessina, Caprari, Colombo. Napoli : Osimhen, Kvaratskhelia, Politano.

: Osimhen, Kvaratskhelia, Politano. Roma : Lukaku, Dybala, Pellegrini.

: Lukaku, Dybala, Pellegrini. Salernitana : Dia, Candreva, Botheim.

: Dia, Candreva, Botheim. Sassuolo : Berardi, Lauriente, Pinamonti.

: Berardi, Lauriente, Pinamonti. Torino : Zapata, Sanabria, Vlasic.

: Zapata, Sanabria, Vlasic. Udinese : Deulofeu, Thauvin, Samardzic.

: Deulofeu, Thauvin, Samardzic. Verona: Bonazzoli, Duda, Djuric.

Rigoristi Serie A: cambi con gli infortuni

Rigoristi Serie A 2023 2024. E’ chiaro che in base a quelli che saranno poi gli infortuni e gli errori dal dischetto, che i rigoristi Serie A potrebbero cambiare per questa stagione in corso. Al momento però in base a chi gioca e chi no dovrebbero essere queste le scelte iniziali.