Serie A: iscrizione al campionato falsificata, vanno in Serie C

Serie A: esclusione dal campionato

Incredibile quello che potrebbe accadere ad un club importante di Serie A, perché la società può pensare di affrontare presto un nuovo problema dopo tutto quello che è accaduto in questi anni.

Denuncia arrivata e ora si vedrà che tipo di atteggiamento prenderanno i massimi organi del mondo del calcio nei confronti della società che dopo diversi casi che ha affrontato in questi anni dovrà quindi fare i conti con una nuova situazione difficile.

Debiti Juventus: iscrizione non regolare al campionato

Dopo l’esclusione dalla Uefa ora la Juventus rischia anche l’esclusione dalla Serie A. Perché il club bianconero sembra essersi messo in guai seri per quello che è venuto fuori in queste ore. Denuncia del giornalista Paolo Ziliani che parla in merito all’articolo della Gazzetta dello Sport riguardo la situazione economica della Juventus degli scorsi anni.

La Juventus non ha pagato i debiti ai propri tesserati e al fisco e per questo motivo che ora rischia l’esclusione dalla Serie A per un’iscrizione falsificata. Perché le regole UEFA Sono chiare e si parla di una possibile retrocessione in Serie C o Serie D.

Juventus: sanzioni in arrivo per l’iscrizione

E’ capitato alla Reggina che è stata appunto retrocessa dalla Serie B alla Serie D per non aver rispettato queste regole Uefa e multata di 20 milioni. Ora bisognerà capire se arriveranno sanzioni per la Juventus che ha la situazione debiti con Cristiano Ronaldo di 20 milioni e si è iscritta lo stesso al campionato. Da capire se verrà cancellata anche la società bianconera come accaduto ad altre storiche squadre italiane.