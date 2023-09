Festa bianconera, che colpo: ufficialità ad un passo

Il Football Director Cristiano Giuntoli continua a lavorare sotto traccia per alzare l’asticella nel mondo Juventus: nuovo ‘colpo’ in vista

Solo il tempo dirà a cosa potrà ambire la Juventus in questa stagione. Allegri non si è sbilanciato pubblicamente sullo spinoso tema Scudetto, sottolineando come l’obiettivo primario della ‘Vecchia Signora’ sia raggiungere la qualificazione alla Champions League 2024/25.

Giusto gettare acqua sul fuoco adesso per carità, però oggettivamente il trainer di Livorno ha a disposizione una squadra forte. E il dettaglio relativo alla mancata partecipazione alle coppe europee potrebbe incidere non poco nei mesi a venire. Insomma, escludiamo la Juventus dalla lotta per il principale titolo nazionale? Assolutamente no.

Anche perché di fatto la ‘Vecchia Signora’ è arrivata terza in classifica nella passata stagione e non settima, se non consideriamo la penalizzazione inflitta dalla Corte d’Appello Federale. In attesa delle controanalisi, il caso Pogba può complicare un po’ i piani del club di Exor, ma neanche tanto alla fine visto che il centrocampista francese faticava tantissimo a trovare continuità all’interno del rettangolo verde di gioco.

Al contrario di Adrien Rabiot, pedina imprescindibile su cui la squadra fa affidamento in ogni gara. Il rinnovo dell’ex Paris Saint Germain è stato il colpo più importante della campagna acquisti estiva della società torinese. Rabiot è un fedelissimo di Allegri e ha mostrato grande riconoscenza verso il club di Exor, nonostante avesse la possibilità di trasferirsi altrove guadagnando molto di più.

Invece, ha preferito prolungare la scadenza dell’accordo scritto di un anno. Inoltre il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, a breve potrebbe avviare una trattativa per un ulteriore rinnovo di Rabiot, a maggior ragione se le cose dovessero andare per il meglio in campionato.

Juventus già al lavoro per il nuovo rinnovo di Iling-Junior: i dettagli

Stesso discorso anche per quanto concerne il giovanissimo talento inglese Samuel Iling-Junior. Classe 2003 (compirà 20 anni il prossimo 4 ottobre), l’ala sinistra di proprietà della ‘Vecchia Signora’ ha dimostrato in campo di possedere delle doti fuori dal comune. Sulla carta parte dietro nelle gerarchie rispetto a Filip Kostic ed Andrea Cambiaso, ma Allegri lo stima parecchio.

Lo scorso anno l’ex Chelsea aveva prolungato il suo contratto fino al 2025. Nonostante ciò, la dirigenza bianconera avrebbe già intrapreso i dialoghi con l’entourage del calciatore per mettere in atto un altro rinnovo. Stando a quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, sul tavolo ci sarebbero un aumento dello stipendio e una scadenza fissata al 2027.

In questo modo la Juventus blinderebbe di fatto il gioiellino inglese, allontanando l’interesse di potenziali pretendenti al suo acquisto. Lavori in corso, l’ufficialità potrebbe arrivare pure nel giro di qualche settimana. Staremo a vedere.

