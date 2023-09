Juventus Lazio: due titolari out, il comunicato

Ultimissime notizie riguardo il possibile recupero di alcuni giocatori della Juventus per la prossima partita contro la Lazio. C’è da capire se recupereranno o meno.

Bisognerà capire come si risolveranno certe questioni in casa bianconera nelle prossime ore in vista di una partita molto importante. Svelate le ultime notizie sulla questione.

Il club bianconero dovrà provare a rimontare e approfittare degli scontri diretti per iniziare a mettere pressione alle prime della classe. Perché al momento la società ha avuto una prima frenata e ora vuole reagire anche a ciò che accade fuori.

Juventus Lazio: due giocatori indisponibili?

Si torna in campo con la Serie A dopo le partite delle Nazionali. Grande attesa per quello che potrebbe accadere subito con le prime partite, tanti big match in Italia con la prima ad aprire la 4 giornata che sarà Juventus Lazio. L’ex Sarri prova a vincere ancora in trasferta come capitato a Napoli, questa volta dovrà farlo contro il collega Allegri.

Sarà una partita davvero importante, dove i due allenatori sperano di avere a disposizione i loro migliori giocatori per affrontare questa partita. Non sarà facile affrontare questo big match dopo la stanchezza anche delle Nazionali e qualche acciacco. Infatti, si è parlato molto del fatto che alcuni giocatori della Juve potevano non essere a disposizione contro la Lazio. Ora c’è la notizia che conferma il recupero di due giocatori molto importanti.

Juventus: Allegri recupera Chiesa e Gatti per la Lazio

Allegri ritrova Chiesa e Gatti per la prossima partita. Infatti, entrambi i giocatori si sono allenati in gruppo e, salvo soprese, saranno arruolabili e nella lista dei convocati dell’allenatore per la partita Juventus Lazio.

Per questo motivo c’è grande positività sulla possibilità di vedere Chiesa e Gatti nella partita Juventus Lazio. Quasi sicuramente il primo partirà titolare, mentre l’altro si gioca un posto con Alex Sandro. Soltanto nelle prossime ore arriveranno le scelte definitive del tecnico.

Formazioni Juve Lazio: le probabili scelte

In vista di quella che sarà la prossima partita tra Juventus e Lazio sono queste le probabili formazioni della gara di Serie A che andrà ad aprire la prossima giornata, la quarta da calendario: