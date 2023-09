Napoli, Garcia è già a rischio: l’annuncio di De Laurentiis

Il Napoli di Rudi Garcia torna in campo sabato sera contro il Genoa ma è già un esame importantissimo per il tecnico francese.

La prima sconfitta del Napoli contro la Lazio ha aperto un ciclone continuo di polemiche che non smette di fermarsi. Le prime due vittorie avevano fatto pensare a una squadra che avrebbe continuato sulla scia di quello di Luciano Spalletti, ma poi sono arrivate le prime difficoltà che hanno già creato i primi disguidi con la piazza azzurra.

Il Napoli deve tornare a vincere per restare in scia con tutte le altre big che, invece, non si sono fermate ancora e hanno intenzione di strappare lo Scudetto dalle maglie azzurre.

Napoli sotto stress: Garcia deve vincere

Il Napoli di Rudi Garcia ha bisogno di vincere contro il Genoa per risalire la classifica ed eliminare le polemiche. Ci sono stati già momenti di altissima tensione nella tifoseria e in tanti hanno chiesto addirittura l’esonero dell’allenatore francese. Ci sono molte difficoltà in questo inizio di stagione perché il tecnico deve riordinare a modo suo la squadra.

Garcia porterà avanti le sue convizioni con il Napoli e non intende retrocedere su idee che non sente proprie.

Il futuro del Napoli passa dalla partita contro il Genoa. Una vittoria rimetterebbe tutto in ordine e garantirebbe sicurezze alla squadra.

Garcia verso l’esonero in caso di sconfitta? Parla De Laurentiis

Il Napoli di Rudi Garcia sta zoppicando in questo inizio di stagione. Due vittorie sue tre (con una sconfitta pesantissima in termini di gioco contro la Lazio) hanno aizzato la folla polemica e le critiche contro il tecnico francese.

Tanti tifosi, soprattutto sui social, hanno chiesto l’esonero di Garcia per puntare su un allenatore più simile a Spalletti per filosofia di gioco. Aurelio De Laurentiis, però, ha molta fiducia nel tecnico francese e crede sempre fino in fondo alle sue scelte e lo stesso vuole fare anche per il Napoli.

Alla ‘Casa del Cinema di Roma’, De Laurentiis ha parlato del Napoli di Garcia, infondendo estrema fiducia al tecnico ma avvisando che la squadra non gli sta piacendo.

Le piace il Napoli di inizio anno? “Siamo all’inizio, bisogna lavorare tanto”, ha affermato il patron azzurro.

Garcia va avanti con la sua filosofia

Garcia al Napoli, dunque, non è a rischio. De Laurentiis è stato molto chiaro ma ha anche chiesto miglioramenti immediati al suo tecnico per tornare a vincere.

Sabato sera c’è un grande appuntamento per il Napoli di Rudi Garcia che deve vincere per accorciare la classifica. Ma soprattutto deve tornare a far vedere il bel calcio a cui avevano abituato l’Italia intera fino a qualche mese fa.