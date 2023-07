Juventus: l’agente è sicuro, nessun rinnovo per lui

In casa Juventus si inizia a guardare con attenzione al calciomercato e per un calciatore il rinnovo è lontano. L’agente è sicuro.

L’arrivo di Giuntoli a Torino apre ufficialmente il calciomercato della Juventus. Sono in corso tutte le riflessioni del caso sia sulle entrata che sulle uscite e presto in questo senso ci saranno delle importanti novità.

Intanto, stando a quanto riferito da un agente ai microfoni di calciomercato.it, in onda su TvPlay, per un giocatore della Juventus non ci sarà nessun rinnovo. L’agente è sicuro e a questo punto non possiamo escludere una sua partenza durante il calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus: niente rinnovo, c’è l’annuncio ufficiale

In casa Juventus si è pronti a pensare al futuro. Sicuramente l’approdo di Giuntoli è il primo passo per dare vista ad un calciomercato completamente differente da quello programmato in passato sia in entrata che in uscita. I ragionamenti sono in corso e nessuna decisione sarà presa nell’immediato considerando che sono in corso delle riflessioni per capire quali giocatori possono fare al caso di Allegri.

Intanto una cosa sembra essere certa: per un giocatore della Juventus non ci sarà rinnovo e non possiamo escludere una partenza in questa sessione di calciomercato. L’agente di Rugani ha confermato che da parte loro non c’è nessuna intenzione di chiedere un prolungamento ai bianconeri e non mancano gli interessi. Per il momento la volontà del difensore è quella di proseguire con il club e arrivare in scadenza per poi magari provare a trovare una soluzione la prossima estate.

Bisogna dire che Allegri l’ha comunque sempre tenuto in considerazione e a questo punto non è da escludere una sua permanenza alla Juventus fino al termine del suo contratto. La parola finale, però, spetterà a Giuntoli, che potrebbe decidere di cederlo per consentire comunque una entrata importante da reinvestire successivamente in entrata.

Mercato Juventus: Rugani potrebbe rimanere

Daniele Rugani potrebbe rimanere alla Juventus e andare in scadenza nel 2024. Come confermato dal suo agente, gli interessi nei confronti del calciatore ci sono, ma la sua volontà resta quella di dare una mano ai bianconeri e poi magari approfittare del parametro zero nel prossimo calciomercato estivo per trovare una soluzione definitiva.

Vedremo quali saranno le decisioni finali e, soprattutto, le scelte della Juventus. Alla fine deciderà il club bianconero se continuare con il giocatore oppure terminare qui il rapporto.