Calciomercato: Balotelli torna in Serie A, c’è l’annuncio

Mario Balotelli pronto a tornare in Serie A e giocare con uno storico club. Il bomber italiano ormai 32enne è pronto ad una nuova avventura in Italia.

L’attaccante ha ancora voglia di giocare e sorprendere potrà farlo nelle prossime stagioni se dovesse trovare la squadra giusta pronta a puntare ancora una volta su di lui.

Tante le avventure in questi anni, ma alla fine ci sono sempre stati problemi di diverso tipo. Per questo motivo ora è tutto pronto per un nuovo cambio di maglia per Super Mario.

Calciomercato Serie A: Balotelli pronto a tornare

Ci sono state diverse situazioni che riguardano il futuro di Mario Balotelli che può tornare in Serie A a giocare, adesso arrivano ulteriori segnali di quello che potrebbe accadere da un momento all’altro. Perché in Svizzera, con il Sion, non c’è stato un grande feeling da parte del giocatore italiano che a quasi 33 anni ha fatto ancora tanto discutere di se. Ci sono state diverse notizie riguardo i festini con alcol, le risse e tante altre dinamiche non piacevoli in cui si è ritrovato il giocatore italiano che da sempre ha fatto discutere dal punto di vista caratteriale nella sua carriera.

Quest’anno sono stati solo 6 i gol in 18 presenze con la maglia del Sion per Mario Balotelli che ora può tornare in Serie A anche dopo quanto accaduto negli ultimi anni. Il giocatore adesso è pronto a riscattarsi per l’ennesima volta ed avere una nuova occasione in vista del prossimo anno. Spunta una nuova squadra che potrebbe dare una nuova chance al giocatore che, intanto, è in scadenza 2024 con il club svizzero e dovrà provare a liberarsi nei prossimi mesi.

Diverse le squadre che hanno già dato la loro occasione in Italia a Mario Balotelli che ora può tornare in Serie A in vista del prossimo anno. Infatti, in Italia, ha già provato Inter, Milan, Brescia e Monza.

Serie A: Balotelli al Cagliari, l’occasione

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro di Mario Balotelli che può firmare con il Cagliari in vista del prossimo anno. Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il giornalista locale Vittorio Sanna che ha parlato proprio dell’occasione di Mario Balotelli di vestire la maglia del Cagliari.

Balotelli al Cagliari: Ranieri pronto a rivalutarlo

Al Cagliari Balotelli troverebbe Claudio Ranieri pronto a dargli la nuova occasione e provare a vincere l’ennesima scommessa. Il tecnico potrebbe convincere la società a puntare sulle qualità e la forza fisica del bomber italiano che a 33 anni quasi potrebbe avere la scossa con il Cagliari per Balotelli grazie a Claudio Ranieri che ha voglia di fare un grande anno di Serie A.