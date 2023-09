Juventus: rinnovo Vlahovic, chiesto un sacrificio

Il mercato è ormai concluso da qualche settimana, ma la Juventus con Cristiano Giuntoli sta già procedendo ad aprire le trattative per i rinnovi di contratto dei top player come nel caso di Vlahovic.

Ci sono aggiornamenti ora per quanto riguarda quello che sarà il futuro del giocatore che è in scadenza di contratto nei prossimi anni e ora vuole provare ad aprire un nuovo e importante ciclo con i bianconeri.

Servirà però trovare un accordo, senza sarà difficile trattenerlo perché ora i grandi club tornano a pensare a lui. L’attaccante di 23 anni ha intenzione di fare di tutto per ottenere una grande stagione a livello personale e non solo.

Calciomercato Juventus, futuro Vlahovic: rinnovo o addio

Dusan Vlahovic è stato acquistato dalla Juventus a gennaio 2022 per una maxi cifra di circa 80 milioni di euro. Un grande investimento che la società bianconera sta provando a far rendere al massimo e per questo motivo ha voluto ancora tenerlo nonostante gli interessi dei vari top club e la brutta stagione scorsa caratterizzata dagli infortuni. Ora però ci sono delle novità importanti che riguardano quello che sarà il futuro del giocatore che in scadenza 2026 dovrà capire se rinnovare o andare via dalla Juve.

La volontà della Juventus è chiaramente quella di chiudere per il rinnovo di Vlahovic, ma al momento non c’è ancora nulla di concreto tra le parti. Di sicuro però c’è un piano strategico per capire come si potrà risolvere questa situazione visto che l’ingaggio del giocatore serbo è alto e con un nuovo contratto non sarà possibile sfruttare il Decreto Crescita.

Juventus: rinnovo Vlahovic, le ultime

Ad oggi lo stipendio del giocatore può salire fino a 12 milioni l’anno e con un nuovo accordo Giuntoli vorrebbe rinnovare Vlahovic spalmando questo ingaggio su più anni. La Juventus chiede quindi un sacrificio al giocatore e al suo agente che ha iniziato i primi contatti con la società bianconera.

E’ questa l’idea di Giuntoli: portare Vlahovic al rinnovo con la Juve spalmando lo stipendio fino al 2028, perché oggi il suo ingaggio è di 9 e il prossimo anno guadagnerà 10 milioni fino a salire a 12 nel 2026 che è la data della sua attuale scadenza.

Rinnovo Vlahovic Juve: agente arrivato a Torino

La Juventus in crisi economica deve risolvere questa vicenda e il suo agente Darko Ristic è arrivato a Torino nei giorni scorsi proprio per parlare con la Juve del rinnovo di Vlahovic e risolvere il prima possibile questa vicenda.