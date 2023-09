Milan: via già a gennaio, è stato bocciato da Pioli e la società

Possibile cambio di programma per il Milan in vista del mercato di gennaio. Perché ci sono già dei giocatori che pare non abbiano convinto e potrebbero essere in bilico per il futuro.

Il Milan è pronto a mettere da parte il suo primo momento difficile della stagione. Perché la squadra di Pioli ha reagito alla grande dopo il pesante ko per 5-1 nel Derby di campionato con l’Inter.

Prestazione di altissimo livello in Champions League contro il Newcastle, ma non tutti i calciatori sono stati considerati all’altezza in questa prima parte di stagione da Pioli e la società rossonera.

Una situazione che il Milan deve provare a gestire in vista di questa stagione appena iniziata. Perché il club rossonero ha rinforzato in maniera importante la rosa e vuole dare tutto in ogni competizione per provare ad arrivare fino in fondo. Per farlo però ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti, per questo motivo l’allenatore Stefano Pioli sta provando a coinvolgere tutti in rosa continuamente, ma non arrivano risposta positive e confortanti da tutti al momento.

Rosa rinforzata dalla società in tutti i reparti, eppure in attacco sembra esserci ancora un problemino. Perché tra qualche giorno Olivier Giroud compirà 37 anni e il Milan sta provando a capire se potrà contare anche su altri giocatori visto che il bomber esperto francese non potrà giocare tutte le partite di stagione. Quest’estate sono stati acquistati Jovic e Okafor che al momento non hanno ancora fatto vedere niente di particolare.

Infatti, proprio come riporta La Gazzetta dello Sport, toccherà a Jovic e Okafor mettersi in mostra con il Milan e far vedere di poter essere giocatori da grande club come quello rossonero. I due giocatori appena arrivati dovranno provare ad essere alternative valide su cui Pioli potrà contare.

In caso contrario sarà difficile che il Milan non intervenga a gennaio nel mercato di riparazione con nuove idee, con Okafor e Jovic che potrebbero anche cambiare squadra. Starà alla società e l’allenatore valutare al meglio ciò che faranno i due giocatori.

Investimenti importanti da parte del Milan per Jovic e Okafor, ma ora bisognerà capire come andrà a finire questa situazione perché Pioli si aspetta in questi prossimi mesi risposta dai due giocatori che dovranno saper sostituire Giroud quando chiamati in causa o andranno subito via.