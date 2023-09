Udinese: rientro Deulofeu, arriva la pessima notizia

Momento difficile per l’Udinese di Andrea Sottil che spera di ritornare a fare risultati positivi come accaduto la passata stagione, dove ci fu un grande inizio di stagione e per tanti risultati altalenanti.

Situazione difficile del giocatore che è rimasto fermo dopo l’infortunio dello scorso campionato e ora sta facendo di tutto per rientrare in campo il prima possibile. Di sicuro però non sta vivendo una situazione facile.

Ultime notizie che riguardano la vicenda che coinvolge il giocatore in vista di questa stagione in corso. Perché c’è la sensazione che il rientro in campo dell’attaccante dell’Udinese non avverrà in tempi brevi.

Udinese: infortunio Deulofeu, le condizioni

Deulofeu si è infortunato al ginocchio e si è operato lo scorso gennaio 2023. E’ da 9 mesi che il giocatore è fermo, visto che quando è tornato ad allenarsi quest’estate ha avuto nuovi problemi con una ricaduta che gli starebbe compromettendo la stagione. Il calciatore non vede l’ora di tornare ad aiutare i propri compagni.

Bisognerà capire cosa accadrà per l’Udinese in questi mesi senza il suo Deulofeu, che spera di poter dare il prima possibile una mano ai suoi compagni una volta recuperato totalmente dall’infortunio.

Rientro Deulofeu: tempi di recupero, l’annuncio

E’ stato direttamente il giocatore Gerard Deulofeu a parlare di quelli che sono i tempi di recupero e le condizioni sue in vista del possibile rientro in campo. Sono state queste le parole del calciatore intervistato a Sky Sport:

“Il ginocchio mi sta facendo la guerra. Ho già sofferto qualche anno fa. Non so quando tornerò a disposizione, spero di essere al 100% il prima possibile”.

Non c’è quindi fiducia in Deulofeu per il suo rientro in campo in vista di queste prossime settimane, si teme il peggio con un lungo recupero nei prossimi anni.

Udinese: quando torna Deulofeu, rischio 2024

Deulofeu rischia di stare fuori per infortunio a lungo e bisognerà capire quando tornerà in campo. Il giocatore spagnolo al momento è ancora fermo e si pensa che possa tornare anche nel 2024. Questi prossimi mesi saranno quelli indicativi per capire realmente quando tornerà in campo Deulofeu.

Al momento non è chiaro quale sarà la data del rientro di Deulofeu che in questo momento è avvolto da sensazioni negative. Se prima il suo ritorno in campo era atteso per novembre, ora c’è il serio rischio che possa avvenire tra dicembre o direttamente gennaio 2024.