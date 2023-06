Juventus: rottura con Allegri, ha chiesto la cessione

La Juventus di Massimiliano Allegri deve tornare a vincere e convincere. Perché gli ultimi due anni non sono stati positivi e ora anche il rapporto con alcuni giocatori non è il massimo.

E’ chiara ora la posizione da parte del giocatore e dello stesso allenatore, non c’è possibilità di andare d’accordo tra loro e per questo può esserci qualcosa di più grosso.

Infatti, al momento le indagini di mercato sono ferme per tanti club che aspettano che qualcosa si sblocchi. Un qualcosa che potrebbe accadere è proprio la possibilità di firmare con un nuovo club per un giocatore.

Juventus: addo Vlahovic, le ultime

Al momento la situazione è la seguente: la Juventus non ha tempo di pensare al mercato quest’anno per tutta una serie di motivo. Il collega giornalista Balzarini è uscito allo scoperto rivelando cose che della Juve e con la società non avrà delle ripercussioni sula possibile notizia.

La Juve sogna in grande con un progetto serio e ambizioso che possa dare una svolta al futuro per tanti altri anni. L’intenzione del club è quella di provare a tornare a vincere ancora una volta. Perché gli ultimi due anni sono stati deludenti e c’è stato anche un calo delle prestazioni per uno di quelli che era considerato uno dei migliori giocatori della rosa. Federico Chiesa è pronto a dire addio alla Juve.

Arrivato qualche anno fa dalla Fiorentina c’erano grandi aspettative su Chiesa, che però per vario tipo di versi importanti. Alla fine, infatti, la Juve ha deciso di puntarci forte e sta ora cercando di capire a che punto si possa arrivare.

Juventus: Chiesa pronto all’addio, ok di Allegri

Perché Secondo quanto rivelato dal collega e giornalista Gianni Balzarini ci sarebbe stato un punto di rottura tra Allegri e Chiesa alla Juventus. Il giornalista è intervenuta alla radio ufficiale in diretta per provare a risolvere questa questione.

Ora ci sono anche altre soluzioni: come l’addio di Giuntoli che dovrà arrivare nelle prossime ore per firmare con la Juve e poi piazzare dei primi colpi in entrata, ma occhio a ciò che può accadere in uscita. Perché ora c’è Chiesa che può lasciare la Juventus.

Juve: Allegri Chiesa, è rottura

Sembra a diro poco insanabile la possibilità di firmare con un nuovo club. Secondo le ultime notizie di mercato che riguardano il rapporto tra Allegri e Chiesa alla Juventus ci sarebbero stati dei contrasti e dissapori tra allenatore e giocatore che non hanno intenzione di perdere tempo. Per questo ora Chiesa sta parlando seriamente più del solito per capire se potrà andare a giocare in un altro campionato.