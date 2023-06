Serie A: cambiano allenatore, scelto l’erede di Gasperini

Accordo trovato per il nuovo allenatore che è pronto a prendere le redini in mano della squadra in vista della prossima stagione. Sarà anche ufficiale nelle prossime ore.

Calciomercato Serie A: scelto il nuovo allenatore

Tutto pronto per quella che sarà la nuova stagione, la società ha deciso di iniziare un nuovo percorso e vuole provare a sorprendere tutti. Una scelta importante per dare ancor più modo alla società di valorizzare il settore giovanile del club. Ci sono ora importanti notizie di mercato riguardo quello che accadrà in vista del prossimo anno. Perché il club ha deciso il nuovo allenatore, la società di Serie A sta dando un progetto seri per il futuro.

Adesso l’Atalanta ha deciso di avviare un nuovo processo di crescita iscrivendo la squadra giovanile al prossimo campionato di Serie C: deciso anche quello che sarà il nuovo allenatore che si prenderà cura del club in vista del prossimo anno.

Atalanta U23 in Serie C: la decisione in arrivo

Ancora non c’è certezza ed è ufficiale riguardo quello che farà l’Atalanta nella prossima stagione. Ci sono importanti notizie che riguardano quello che potrebbe capitare. Perché ora dovrà esserci l’ok definitivo della COVISOC che dovrà dare il via libera all’iscrizione dei club in terza serie, tra cui anche quello della società bergamasca.

L’Atalanta sta programmando il prossimo anno e il futuro, per questo motivo ha scelto l’allenatore che guiderà l’Atalanta U23, si tratta di Francesco Modesto che è pronto a prendere in futuro magari l’eredità di Gasperini. Secondo quanto riportato dai colleghi di TMW c’è l’accordo completo tra le parti.

Atalanta U23: Modesto sulle orme di Gasperini

Arriva un allievo di Gian Piero Gasperini come Francesco Modesto all’Atalanta U23. Sarà molto utile per la crescita dei giovani visto che esprime un concetto di calcio quasi identico all’allenatore della prima squadra. Questo può solo aiutare ancor di più a formare i giocatori. Dopo aver avuto già esperienze con il Rende, Cesena, Pro Vercelli, Vicenza e il Crotone ora arriva l’Atalanta U23.