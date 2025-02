Juventus, salta l’acquisto: Giuntoli mette Motta nei guai

Non arrivano buone notizie per Thiago Motta che aspettava nuovi acquisti prima della prossima partita di campionato in un momento delicatissimo vista la situazione infortuni e i recenti risultati.

Pare, infatti, che ora ci sarebbe stato un altro problema per Cristiano Giuntoli nell’acquistare un nuovo giocatore per la Juventus e a questo punto tutto potrebbe ricadere proprio su Thiago Motta costretto a fare gli straordinari con l’ennesimo problema che non può essere altro che un problema serio per l’allenatore.

Thiago Motta messi nei guai proprio dal suo uomo mercato Cristiano Giuntoli con cui non sembra esserci più la stessa sintonia di inizio stagione. Adesso le cose sembrano essersi davvero messe male per la Juventus che potrebbe aver anche perso un altro acquisto che sembrava molto vicino ma che ormai non ci sono più possibilità di una chiusura.

Calciomercato Juventus: sallta un altro acquisto

Non è una situazione facile che si vive in casa Juve con il club bianconero che fa i conti con quelli che sono i concreti problemi che la squadra è costretta ad affrontare con il suo allenatore Thiago Motta per la mancanza di risultati. In più si sono accumulati i tanti infortuni e adesso anche quello che sembra un concreto problema per i bianconeri in merito alle strategie di calciomercato.

Sembrava sempre più vicino il possibile trasferimento di Kevin Danso alla Juventus con la formula del prestito, ma niente da fare per il forte centrale del Lens che ora guarda gli ultimi giorni di mercato sempre con un piede in uscita ma per altre due società che ci provano davvero.

Sul difensore si è palesato ora il Rennes ma nelle ultime ore potrebbe spuntarla proprio il Wolverhampton in Premier League. Secondo quanto riferito da Foot Mercato, il club inglese è in pole per prendere Danso e la Juventus sembra tagliata fuori dalla corsa dopo essere stata ad un passo dal fare il colpo.

Troppi gli infortuni però che costringono la Juventus a comprare un nuovo difensore ancora dopo quelli già arrivati e bisognerà capire che tipo di scelta si proverà a fare.