“Prenotato dall’Inter”, affare con il Bologna: arriva a luglio a 30MLN

L’Inter sta iniziando a valutare diversi colpi per il calciomercato estivo: pronto un colpo super dal Bologna, Marotta affonda subito.

I nerazzurri sono in una fase importantissima della stagione, dove servirà lo sprint necessario per riuscire a fare ancora meglio in Serie A per scalzare il Napoli e provare a vincere lo Scudetto, e anche in Champions League, con il sogno di arrivare fino in fondo e provare a vincere la competizione europea dopo 15 anni dall’ultima volta.

Per questo motivo la dirigenza sta iniziando a valutare il futuro e la creazione della rosa per la prossima stagione: pronto l’assalto alla giovane stella.

Calciomercato Inter, prenotato un colpo per l’estate: le ultime

Il calciomercato dell’Inter è più vivo che mai e se a gennaio ci sono stati solo dei piccoli ritocchi, in estate ci sarà un restyling totale e definitivo per migliorare la rosa.

Il futuro dell’Inter inizia a prendere forma, almeno nelle idee, con il calciomercato che è già vivo in vista dell’estate. Simone Inzaghi ha obiettivi e ambizioni importanti, così come tutta la società che vuole continuare a vincere e crescere per appaiarsi al resto di tutte le altre big.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter sta iniziando a muovere passi importanti per un nuovo colpo dal Bologna: ci sono già contatti in corso.

Inter, affare con il Bologna: è il suo desiderio

L’Inter vuole migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, seguendo le indicazioni del suo tecnico in vista del futuro che sarà sicuramente molto importante e dovrà essere in grado di far vincere trofei sia in Italia che in Europa.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l’Inter ha messo nel mirinno Benjamin Dominguez del Bologna. L’attaccante argentino classe 2003 sta iniziando a muovere passi importanti in Serie A, alla sua prima esperienza in rossoblù, e vuole spiccare il volo il prima possibile. Ha già annunciato la sua voglia di diventare un top e di giocare, presto, per uno dei migliori club d’Europa, e l’Inter lo ha iniziato a seguire seriamente.

La situazione di Dominguez è tenuta sotto controllo da Marotta e Ausilio che hanno avuto già dei colloqui con il Bologna e con il suo entourage, capeggiato dai fratelli Sabbag.

Dominguez all’Inter: servono 30 milioni

L’Inter segue Benjamin Dominguez per l’estate. Il giovanissimo attaccante argentino, nato a La Plata, ha in Lautaro Martinez uno dei suoi idoli sportivi e quindi non ci sarà bisogno di troppo tempo per convincerlo.

Diversamente, invece, la pensa il Bologna che per cedere Dominguez chiede 30 milioni di euro. Ha il contratto in scadenza nel 2029 con i rossoblù che vogliono valorizzarlo il più possibile e provare a trattenerlo ma sarà tutt’altro che semplice.