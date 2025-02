Rashford ha trovato squadra, intreccio col Milan: è fatta

Per un momento si era davvero pensato che Rashford potesse rimanere imprigionato al Manchester United, ma così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il giocatore che Manchester United avrebbe finalmente trovato sistemazione in questo calciomercato. Nelle prossime ore le parti si incontreranno per definire un accordo oramai in dirittura d’arrivo, complice anche la forte volontà del ragazzo di lasciare quella che è stata casa sua per anni e rispolverare quel talento che potrebbe permettergli di riconquistare la Nazionale.

L’affare Rashford potrebbe però indirettamente favorire anche il Milan, che dunque aspetta impaziente il trasferimento dell’inglese per riuscire a completare iil puzzle di questo calciomercato invernale.

Rashford ha trovato squadra, è fatta

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Marcus Rashford, destinato oramai a lasciare il Manchester United dopo un un avvio di stagione complicato ed un rapporto con Amorim mai sbocciato. Nel corso di queste settimane per l’inglese si è parlato tanto di Serie A e Borussia Dortmund, ma alla fine dei conti rimarrà con ogni probabilità in Premier League.

Lasciare il Manchester United era l’unica soluzione plausibile per evitare di rimanere rilegato in panchina per questa seconda parte di stagione. Se fosse stato per lui, Rashford non avrebbe mai lasciato i Red Devils, ma il calcio alle volte toglie tanto quanto ti da. Rassegnatosi alla possibilità di andare via, insieme al suo agente l’inglese si sarebbe cominciato a guardare intorno per capire un po’ dove andare a sbattere la testa, prendendo alla fine la decisione di rimanere in Premier League nonostante per lui si fosse fatto avanti anche il Barcellona.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, in questi ultimi giorni di calciomercato Marcus Rashford potrebbe accasarsi all’Aston Villa, soluzione fino a questo momento mai realmente presa in considerazione ma che a quanto pare risulterebbe essere al momento la più plausibile.

Intreccio Milan-Rashford

L’arrivo di Rashford l’Aston Villa potrebbe a sorpresa favorire il Milan. Per un momento il numero 10 dello United è stato anche obiettivo serio del Tottenham, che alla fine dei conti ha deciso di lasciare stare per via dell’alto stipendio che l’inglese percepisce.

Abbandonata la pista Rashford e sfumata la pista Tel, gli Spurs devono comunque regalare a Postecoglou un nuovo esterno in questo calciomercato, ed ecco che qui entra in scena in Milan, perché è proprio dal Diavolo che potrebbe arrivare il rinforzo per l’australiano. Stando alle ultime notizie, infatti, il Tottenham potrebbe fare all-in su Noah Okafor, con il club rossonero che avrebbe in tutto questo anche già dato l’ok al trasferimento dello svizzero.