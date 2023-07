Juventus, si complica tutto: può andare via, bianconeri spiazzati

Il sogno di mercato numero uno del club bianconero potrebbe restare nella sua attuale società: Allegri mastica amaro

Ci sono sogni di mercato destinati a restare tali. Altri che invece, dopo giri immensi, finalmente si concretizzano. Giusto in tempo per provare a far sì che il tanto agognato oggetto del desiderio si renda protagonista di una nuova era vincente dopo almeno tre anni di digiuno.

Questa seconda ipotesi, legata ad uno dei migliori giocatori della Serie A, è quella che praticamente ogni tifoso juventino spera ardentemente che si concretizzi. La pista però sembra, per l’ennesima volta, complicarsi.

Per il terzo anno consecutivo Max Allegri siederà sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. E per la terza estate ha bussato alla porta della sua dirigenza, nel frattempo rivoluzionata nei nomi e nei volti, chiedendo come primo nome della lista lui. Sempre lui. L’irraggiungibile centrocampista per il quale, non più tardi di 4 anni fa, il presidente della Lazio Claudio Lotito rifiutò una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

Era stato il Manchester United, all’epoca in piena era Pogba, a tentare l’assalto a Sergej Milinkovic-Savic, visto come il partner ideale del francese in un centrocampo che sarebbe stato stellare. Nulla da fare. Lotito alzò il muro. Cosa fatta anche negli anni successivi, perfino in era Sarri e Pirlo alla guida della Juve, quando Paratici aveva tentato l’impossibile per portare il Sergente a Roma. Oggi, estate 2023, le cose sono un po’ diverse. Anche se forse non basta.

Lotito prova a rinnovarlo, ma su Milinkovic Savic piombano gli arabi

Protagonista di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il vulcanico e mai banale patron biancoceleste ha parlato anche della situazione contrattuale del suo fuoriclasse, che nominalmente ha l’accordo in scadenza con la Lazio il 30 giugno del 2024. Poi però, di fronte all’evidenza, si è dovuto arrendere anche lui.

La relativa vicinanza della scadenza ha di fatto abbassato e di molto il prezzo del cartellino del giocatore serbo, per il quale finalmente – assecondando nel discorso i desideri bianconeri – sembra pronto per il grande approdo a Torino. Ma Lotito non è d’accordo, e a quanto pare gli arabi ancora meno”.

“A me Milinkovic non ha detto di voler andare via. Sta con noi da otto anni, sono tanti. Perché se ne deve andare? Anzi, sto cercando di rinnovargli il contratto. Ma un accordo è l’incontro della volontà di tutte le parti in causa”, ha concluso Lotito. Poi però si è dovuto arrendere, e pochi giorni dopo ha ammesso laconicamente che gli ha “chiesto la cessione”.

Per la Juve al momento questo è un problema anziché un vantaggio. Già, perché la concorrenza araba è molto forte e sta complicando enormemente la trattativa fra SMS e i bianconeri. L’accordo sembra vicino e ancora una volta Allegri potrebbe veder sfumare sul traguardo l’arrivo del suo pupillo. Stavolta, probabilmente, per sempre.