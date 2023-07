Juventus, Giuntoli vola in Spagna: lo strappa al PSG

Il calciomercato della Juventus è più vivo che mai: i bianconeri vogliono migliorare la rosa e stanno valutando qualche colpo straordinario.

La società piemontese è al lavoro per cercare di migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Le intenzioni di Cristiano Giuntoli sono quelle di mettere a segno qualche colpo di primo livello. Prima di spendere, però, c’è sempre bisogno di incassare, visto che la situazione economica si è complicata a causa delle ultime vicende.

In casa Juventus si valutano molti colpi di calciomercato: le mosse da mettere in piedi per giocarsi al meglio la prossima stagione. Ora la dirigenza sta pensando anche a qualche scambio per arrivare a calciatori top abbassando le richieste economiche degli altri club.

Calciomercato Juventus: Giuntoli vola in Spagna e chiude il colpo

Il calciomercato della Juventus sarà molto particolare. Gli introiti europei non arriveranno nemmeno dalla Conference League, visto che a giorni sarà annunciata l’esclusione dalle coppe europee e le casse iniziano a chiedere introiti. Ci dovrà essere almeno una cessione di lusso per poter dare la possibilità a Cristiano Giuntoli di iniziare a ragionare in entrata.

Per la Juve non è da escludere una sorta di ridimensionamento della squadra, viste le volontà di molti calciatori di poter giocare la Champions League. Dall’estero sono in arrivo offerte importanti per i campioni della Juventus. Allegri intende non abbassare il valore della rosa perché vuole provare a competere su più livelli anche nel prossimo campionato.

Ora Cristiano Giuntoli ha intenzione di regalare qualche colpo di primo livello alla Juventus. Il dirigente ex Napoli è pronto a volare in Spagna per chiudere un affare straordinario.

Juventus, c’è Gabri Veiga nel mirino

La Juventus sta iniziando a muovere passi concreti sul calciomercato. I bianconeri hanno ufficializzato l’accordo con Cristiano Giuntoli e il nuovo direttore sportivo si è già messo alla ricerca dei profili nuovi per migliorare la rosa bianconera. Ci sono tanti nomi sul tavolo per cercare di alleggerire il monte ingaggi ma anche dare nomi di primo livello a Massimiliano Allegri.

Le coppe europee sono state conquistate sul campo ma la UEFA ha deciso di escludere i bianconeri che dovranno accontentarsi di una stagione lontano dall’Europa.

Il nome nuovo in orbita Juventus è Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo si è messo in luce con grandi prestazioni sia con il Celta Vigo che con la Spagna Under 21 e ora è finito al centro di numerose voci di calciomercato.

Juventus su Gabri Veiga: c’è anche il PSG

La Juventus sonda il terreno per Gabri Veiga. Il tuttofare spagnolo è diventato il primo target per i bianconeri ma servono 40 milioni per acquistarlo. Sfumato il colpo Milinkovic-Savic, per la Juve è tempo di mettersi a cercare un altro nome importante e ora c’è lo spagnolo in cima alla lista di Giuntoli.

Su Gabri Veiga c’è anche il forte interesse del PSG. Il club parigino ha iniziato a seguire un modello diverso, e intende puntare fortemente sui giovani talenti del calcio mondiale. Con Luis Enrique ci sarà una “colonia” spagnola a fare da pilastro alla rosa e c’è Veiga nel mirino.