Juve, addio Pogba: a gennaio arriva lui

La Juventus ha deciso chi sarà il sostituto di Paul Pogba: ecco chi vestirà la maglia bianconera a gennaio.

Come se fosse una serie tv, ogni stagione della Juventus ci regala un colpo di scena e, purtroppo per i bianconeri, si tratta sempre di qualcosa di negativo per l’immagine del club.

Se lo scorso anno si parlò per quasi tutta la stagione del caso plusvalenze e del caso stipendi, in questo sta tenendo ora banco la situazione legata a Pogba, risultato positivo qualche giorno fa al controllo antidoping. Il giocatore bianconero è risultato positivo al testosterone e ciò ha causato la squalifica in misura cautelare del francese da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, mentre la Juventus ha dichiarato che aspetterà le controanalisi prima di prendere una decisione.

La Vecchia Signora, però, è particolarmente irritata con Pogba che, dopo aver saltato quasi tutta la scorsa stagione per infortunio, rischia ora una lunga squalifica qualora dovesse essere confermata la positività al testosterone. Al di là di questo esito, però, la Juventus avrebbe già deciso di prescindere dal francese e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i bianconeri hanno già individuato il suo sostituto per Gennaio, ovvero Habib Diarra dello Strasburgo.

Juventus, si pensa già al dopo Pogba: piace Diarra per gennaio

Quella appena iniziata doveva essere la stagione della rinascita alla Juventus per Paul Pogba, ma così non sarà. La positività al testosterone e la conseguente sospensione cautelare hanno irritato non poco i vertici bianconeri che hanno già deciso di fare fuori il centrocampista francese con il quale si valuterà la rescissione contrattuale. Nell’attesa di capire cosa accadrà a Pogba, la Juventus si sta guardando intorno per individuare il sostituto dell’ex Manchester United.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell’immediato la Juventus guarderà in casa propria senza intervenire sul mercato, puntando sui suoi giovani come Fagioli o Miretti almeno fino a gennaio. A partire da tale mese, i bianconeri si lanceranno sul mercato alla ricerca di sostituti validi e secondo la Rosea il nome più gettonato è quello di Habib Diarra, giocatore in forza allo Strasburgo in Ligue 1.

Il giocatore francese, valutato circa 20 milioni di euro dallo Strasburgo, era già finito nel mirino di Giuntoli nell’ultima sessione di mercato e, con il futuro di Pogba a forte il rischio, il suo nome è tornato in auge per la sessione invernale. Diarra è uno dei talenti più interessanti della Ligue 1 e la Juventus non è il solo club interessato al giocatore che piace molto anche al Chelsea di Pochettino.

Sebbene sia il giocatore prescelto dalla Juventus per sostituire Pogba, Diarra non è l’unico nome nella lista della spesa dei bianconeri. Oltre al centrocampista francese, infatti, piacciono molto anche Koné del Borussia Moenchengladbach e soprattutto Kamara del Borussia Dortmund, per il quale i bianconeri si erano mossi un paio di settimane fa, ricevendo un rifiuto dal club giallonero.

