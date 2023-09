Juventus: stipendio Pogba, cambia tutto

Il caso doping di Paul Pogba ora accende una guerra interna anche in casa Juventus per quello che potrebbe succedere in vista delle prossime settimane. Serva una scelta importante.

Perché il giocatore è finito in guai seri per quello che è accaduto e ora iniziano ad arrivare le prime conseguenze per il francese che si è messo in guai seri con quello che è accaduto.

Una situazione che potrebbe incidere in maniera importante anche sulla Juventus. Infatti, la società bianconera vuole provare ad ottenere qualcosa dopo questa notizia negativa.

Juventus: caso Pogba, le ultime su Doping

Ci sono novità importanti sul caso Doping di Paul Pogba, perché il giocatore è ormai diventato una delle più grandi delusioni della Juventus. Tornato in bianconero lo scorso anno non ha praticamente mai giocato per l’intera stagione, perché condizionato tutto l’anno da infortuni continui.

Adesso però ci sono delle novità importanti ancor più negative, perché ora che era atteso il suo grande ritorno per aver fatto la preparazione con la squadra, è arrivata la notizia della positività al doping di Pogba che è stato trovato positivo al testosterone. Pessime notizie per il club bianconero e il giocatore che va verso la fine di carriera nel peggior modo possibile, con una maxi squalifica in arrivo.

Juve: stipendio Pogba, guadagnerà il minimo

Bisognerà capire quando sarà confermata questa vicenda e che tipo di sanzione verrà presa contro Pogba. Intanto, anche la Juventus vuole cautelarsi e per questo motivo si pensa a ridurre lo stipendio del giocatore. Infatti, come riportato da Repubblica, la Juventus in questa situazione ha il diritto di portare al minimo sindacale lo stipendio di Pogba con una squalifica per doping, 42.477 euro lordi l’anno che, al netto, equivalgono a circa duemila euro al mese.

Pogba Juve: possibile rescissione

La situazione difficile in casa Juventus tra Pogba e il club bianconero potrebbe finire nel peggiore dei modi. Il grande ritorno del francese la scorsa estate era stato accolto con un entusiasmo senza precedenti, ma adesso potrebbe finire tutto come nessuno si sarebbe mai aspettato. Pochissime presenze e minuti, per andare poi a chiudere i rapporti con una rescissione del contratto.

Decisive le prossime settimane per capire come si evolverà questa vicenda e come si concluderà. Perché Pogba e la Juventus possono dirsi addio con grande anticipo e questo permetterebbe alla società di risparmiare una grossa cifra economica sul contratto visto lo stipendio del giocatore.