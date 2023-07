Calciomercato Napoli: svolta in difesa, il sostituto di Kim arriva da Liverpool

Ultimissime notizie di calciomercato Napoli, tre nomi in pole per sostituire Kim. Uno di questi può arrivare da Liverpool.

De Laurentiis è a lavoro per regalare il primo colpo a Rudi Garcia. Il tecnico francese si aspetta delle novità soprattutto per quanto riguarda il sostituto di Kim, che è ad un passo dal Bayern Monaco. Il club azzurro potrebbe tentare il colpaccio e portare al Napoli il talento del Liverpool: ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di mercato.

Kim Min-Jae è ad un passo dall’addio. Il difensore coreano è pronto a lasciare Napoli in questa sessione di calciomercato con il Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Ecco perché, buona parte di questi soldi, saranno investiti da Aurelio De Laurentiis per prendere una altro difensore centrale. La lista degli obiettivi è molto ampia ma, nelle ultime ore, sta prendendo sempre più quota l’ipotesi dell’arrivo del centrale del Liverpool, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato: tre nomi per sostituire Kim, i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli valuta tre nomi per sostituire Kim. Tra questi c’è anche il difensore centrale del Liverpool che non ha giocato tantissimo nel corso dell’ultima stagione.

A sorpresa, l’obiettivo della dirigenza azzurra è portare al Napoli Ibrahima Konaté. Il difensore centrale del Liverpool, 24 anni, rappresenta un grandissimo investimento per il club azzurro che dovrà trovare un’intesa anche per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore.

Calciomercato Napoli: le alternative a Konaté

Konaté al Napoli è possibile? Il francese del Liverpool è una delle opzioni per il calciomercato degli azzurri. Prima bisognerà concludere l’operazione per l’addio di Kim, che è nel mirino del Bayern Monaco. Il club tedesco nelle prossime settimane pagherà la clausola da 60 milioni di euro. Successivamente il Napoli si metterà a lavoro per dare a Rudi Garcia un nuovo centrale difensivo di livello.

Le alternative a Konate del Liverpool sono rappresentate da Robin Le Normand della Real Sociedad e Max Kilman del Wolverhampton. Sullo sfondo, anche Robin Koch del Leeds e Ko Itakura del Borussia M’gladbach.

Nuovo difensore Napoli, è già partito il toto nomi per il dopo Kim

Tanti giocatori nel mirino del Napoli per questo calciomercato estivo 2023. La lista è davvero lunga, soprattutto in difesa. Mantovani e Micheli, ex assistenti di Giuntoli che stanno gestendo le trattative di mercato, non hanno ancora sciolto le riserve riguardo il sostituto di Kim. Si attenderà prima la cessione del coreano per poi valutare con calma il profilo da acquistare. Si attende un segnale anche da parte di Aurelio De Laurentiis che non ha ancora stabilito la cifra che intende investire in difesa. Intanto, il sogno continua ad essere il centrale del Liverpool Konate che è diventato un nuovo obiettivo del Napoli.