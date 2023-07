Annuncio UFFICIALE del Napoli: “Comincia una nuova era”

Arrivano delle novità riguardo il Napoli in vista della prossima stagione. C’è l’annuncio social della società, ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato in fermento in casa Napoli con l’addio di Giuntoli e Kim che hanno lasciato definitivamente gli azzurri. Adesso i tifosi si attendono delle risposte in entrate, intanto il club ha già pronto il primo annuncio: ecco tutti i dettagli.

Una vera e propria sorpresa l’annuncio del Napoli che ha lanciato l’hashtag ‘ANew3ra’, chiaro riferimento alla vittoria del terzo Scudetto della propria storia. Una cavalcata incredibile quella della squadra di Luciano Spalletti, che resterà per sempre nella storia del club. Intanto, la società azzurra non vuole fermarsi ed è a lavoro per migliorare sempre di più il Napoli: ecco tutte le novità in vista della prossima stagione.

Annuncio social Napoli: c’entra il calciomercato?

Grandi manovre in casa Napoli in vista della prossima stagione. Il club azzurro sta lavorando ed è pronto a muoversi anche in chiave calciomercato. Sono attese delle novità a breve. Intanto, ecco l’annuncio da parte del club.

“#ANEW3RA is coming”, così il Napoli che ha annunciato ufficialmente delle novità in vista della prossima stagione. I tifosi si aspettavano qualcosa di più sul fronte calciomercato, ecco in realtà cosa significa questo messaggio.

Napoli: l’annuncio del sito ufficiale, le novità

Il Napoli sta lavorando su più fronti con De Laurentiis ancora una volta protagonista. Il presidente azzurro, oltre al calciomercato, sta pensando anche al futuro del club con la valorizzazione di alcune aree strategiche della società.

Come si apprende dal sito ufficiale del Napoli, nell’area partner, sono in corso delle trattative con i nuovi sponsor in vista della prossima stagione. Dopo la vittoria dello Scudetto, il club di Aurelio De Laurentiis, vuole implementare e accogliere nuove aziende che sono pronte a puntare sul Napoli. “La nuova era sta iniziando”, così il messaggio del club che anticipa ai tifosi nuove novità.

Ecco l’immagine presente nell’area partner del sito ufficiale del Napoli, nessuna sorpresa di mercato dunque ma solo l’attesa per l’annuncio dei nuovi sponsor del club azzurro per la prossima stagione.

Nuovi sponsor Napoli: c’è l’addio con acqua Lete? Le ultime

Secondo le prime indiscrezioni, sulla prossima maglia del Napoli come main sponsor ci sarà solo MSC Crociere. Sbaragliata la concorrenza di Acqua Lete che dopo tanti anni non sarà presente sulla divisa del club azzurro, che quest’anno avrà anche lo Scudetto. Da capire, poi, in che modo aumenteranno gli sponsor del club e se ci sarà qualche importante azienda estera che ha deciso di puntare sulla società. In quest’ottica, la presenza di eventuali giocatori giapponesi o statunitensi (auspicata anche dal presidente De Laurentiis) potrebbe favorire la crescita del brand Napoli.