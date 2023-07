La prima firma di Giuntoli: la Juventus lo strappa al Manchester City

La Juventus è tra le società più attive sul calciomercato: i bianconeri si sono affidati a Giuntoli che ha pescato dal Manchester City.

Il nuovo dirigente bianconero ha lasciato il Napoli Campione d’Italia per iniziare un nuovo progetto con la società piemontese. È stato convinto dalla nuova dirigenza che ha intenzione di affidargli compiti importanti e iniziare anche un percorso di spending review, tenendo sempre conto dell’importanza di avere campioni di un certo livello in rosa.

La Juventus affonda per il primo colpo dal Manchester City. Cristiano Giuntoli si è subito messo al lavoro per migliorare al rosa da mettere a disposizion di Massimiliano Allegri e ha trovato il nome giusto per il nuovo progetto.

Juventus, Giuntoli si presenta con il primo acquisto

La Juventus ha deciso di cambiare volto e di affidare alla sapienza calcistica di Cristiano Giuntoli il nuovo corso. L’ultima stagione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha convinto la dirigenza a cambiare pelle al club. Ora si baderà con molta più meticolosità alla questione bilanci e servirà evitare spese folli per non incorrere nuovamente nei soliti problemi.

Il calciomercato della Juventus è già iniziato con colpi di primo livello che però non intaccheranno le casse societarie. La volontà è quella di andare a sostituire i calciatori “superflui” con altri che possano fare al caso di Allegri.

Cristiano Giuntoli sarà presentato nelle prossime ore ed è già pronto a regalare il primo colpo di mercato alla Juventus. Ha stretto accordi con il Manchester City già in passato e ora è pronto a strappare il gran nome da portare in Serie A.

Calciomercato Juventus: il nome per la difesa è Laporte

La Juventus ha messo Aymeric Laporte nel mirino. Il centrale spagnolo è stato poco utilizzato da Pep Guardiola nell’ultima stagione e ora potrebbe dire addio al Manchester City per provare un’altra esperienza di primo livello. I bianconeri non giocheranno la Champions League e sarà difficile convincere tanti campioni ma il progetto è quello di crescere il più rapidamente possibile per tornare ad essere protagonisti in Italia e in Europa.

Laporte è il sogno della Juventus per la difesa. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il difensore spagnolo piace molto a Cristiano Giuntoli e anche a Massimiliano Allegri e nelle prossime ore sarà dato il via libera alla trattativa.

Con l’arrivo di Gvardiol in difesa si chiudono ancora di più le porte per Laporte che, ora, sta valutando la corte della Juve. È un pallino di Cristiano Giuntoli e può diventare il nuovo titolare con Allegri.

Laporte alla Juventus: sostituisce Bonucci

Il nome di Laporte nasce anche in sostituzione di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero è fuori dal progetto tecnico e si sta cercando una via d’uscita per risolvere la questione. Ha offerte dalla Premier League e può andare via nei prossimi giorni.

Laporte alla Juventus può arrivare per cifre inferiori ai 30 milioni di euro ma garantirebbe qualità e quantità alla difesa bianconera. Tutto da decidere nelle prossime ore, quando Giuntoli si insedierà definitivamente.