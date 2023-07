10 milioni: l’ex Milan torna subito in Serie A

Terzino sinistro cercasi. Un ex rossonero si è affermato in Eredivisie. Sulle sue tracce una big italiana. I dettagli.

Un ruolo nel quale scarseggiano i talenti è soprattutto quello dell’esterno basso, specie se mancino. In serie A diversi club stanno valutando molti prospetti ma individuare quello giusto non è facile.

La Roma con Evan Ndicka, arrivato da svincolato dall’Eintracht Francoforte, rappresenta un investimento centrato. A sinistra il Milan è garantito con Theo Hernandez, ma il francese non ha una vera alternativa. Sull’altra sponda milanese, Simone Inzaghi può contare su Dimarco. Dietro a lui c’è Gosens che però Marotta e Ausilio stanno cercando di piazzare. Se il tedesco partisse, i nerazzurri potrebbero anche cercare il sostituto, fermo restando l’adattabilità di Darmian nel ruolo.

Parzialmente nei guai in quella parte del campo anche la Juventus. Il ds Giovanni Manna ha acquistato Timothy Weah, capace di muoversi anche a sinistra, seppur destro. Infine, Bologna e Lazio stanno cercando un profilo già visto in Italia giovanissimo, a breve potrebbe tornare in serie A.

Ormai la costruzione dal basso è una scelta comune alla maggiori compagini della massima serie. Per uscire palla al piede servono soprattutto tecnica e letture, fattori che sembrano appartenere a Milos Kerkez. Il giovane ungherese, 20 anni il prossimo 7 novembre, ha avuto un velocissimo passaggio in serie A.

Rotti gli indugi: la Lazio spinge per Kerkez

Acquistato dal Milan nel febbraio 2021 dai magiari del Gyor per 200.000 euro, il mancino, causa lo scarso impiego, nel gennaio 2022 ha chiesto e ottenuto la cessione definitiva. L’affare lo fece l’Az Alkmaar che prelevò il talento per soli 1,2 milioni circa.

Il calciatore ora è esploso in Eredivisie. Per lui 3 gol e 1 assist in 33 match: Bene anche in Conference dove in 11 presenze segna 2 gol e offre 3 assist. Gamba, tigna e tecnica, l’ex rossonero si è rivelato uno dei top dell’intera manifestazione.

Sotto contratto fino al 2026, stipendio da 250.000 euro netti scarsi a stagione, Kerkez è nel mirino di diversi club in Italia. Come riporta tuttobolognaweb.it, proprio i felsinei speravano di fare il colpaccio. Il ds Giovanni Sartori, dopo aver chiuso con lo stesso club l’acquisto di Sam Beukema, ha cercato inutilmente il bis. Gli olandesi però partono da una richiesta di 10 milioni, quindi l’ex Chievo si è rivolto alla Juventus per rinnovare il prestito di Andrea Cambiaso.

La squadra più vicina all’esterno sembra essere la Lazio. Sarri conosce molto bene il calciatore, tra i protagonisti dell’eliminazione dei biancocelesti dalla Conference League. Il mancino il 7 marzo all’Olimpico segnò nel successo degli oranje per 2-1. Se l’Az Alkmaar si “accontentasse” di 10 milioni l’affare si chiuderebbe subito, la sensazione però è che per l’ex Milan di milioni ne servano almeno 12.

Per lo stesso ruolo Lotito tratta anche il rinnovo del prestito con la Juventus di Luca Pellgrini. Vincolato ai bianconeri fino al 2025, l’ex Roma guadagna però circa 3 milioni netti a stagione, cifra che la Lazio non sborserà.