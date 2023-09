Laura Cremaschi sbottona la camicia e i fan sognano, il lato A è un’opera d’arte

Laura Cremaschi, la camicetta che si apre è l’ennesimo capolavoro targato dalla showgirl su Instagram: scatto esplosivo e seducente

Ci sono delle buone notizie che la fine dell’estate porta con sé. Si avvicina infatti il momento in cui rivedremo in scena una bellezza come Laura Cremaschi, ormai diventata un volto femminile iconico del nostro mondo dello spettacolo.

36 anni, Laura è una delle presenze di punta del popolare quiz show Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Una trasmissione che da diversi anni ottiene ottimi risultati in termini di ascolti, sia nella versione preserale che in prime time, e ci sono vari motivi per questo grande successo. Non soltanto un format estremamente divertente e coinvolgente, con continui colpi di scena nel gioco, ma anche la presenza impagabile delle bellezze del ‘minimondo’ che con le loro incursioni in studio accendono la passione del pubblico.

Laura è una delle più acclamate e non potrebbe essere altrimenti. Classe, eleganza, movenze sinuose e curve da sballo la caratterizzano da sempre. La ‘cremaschina’ tiene inoltre fede al suo nome di scena, quello della ‘ragazza del web‘, dato che anche su Instagram ormai è una celebrità conclamata, con oltre un milione di followers. I fan non potevano certo perdersi i suoi scatti nel corso dell’estate e come prevedibile Laura ci ha fatto sognare ad occhi aperti.

Laura Cremaschi, l’estate finisce con il botto: scollatura in primo piano che accende la fantasia

Tra le spiagge di Mykonos e quelle più selvagge ma altrettanto suggestive della Corsica, in queste settimane Laura ci ha accompagnato con scatti sempre più audaci e provocanti. Il suo stile lo conosciamo bene e ci conquista sempre di più. Ora, è il momento di tornare alla vita di sempre e il commiato all’estate di Laura fa ancora una volta incetta di like.

Nella didascalia, il noto ritornello dei Righeira de ‘L’estate sta finendo‘. Nello scatto, una ultima visione in costume che manda in visibilio la platea. La scollatura spunta sotto la camicetta aperta, un lato A sempre degno di nota che conquista i commenti ammirati da parte dei fan. La bellissima e seducente Laura sa sempre come colpirci al cuore, siamo sicuri che anche nella nuova stagione di Avanti un Altro farà faville.