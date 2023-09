Calciomercato: Balotelli cambia squadra, la svolta è vicina

E’ rottura fra Balotelli ed il Sion: il calciatore è fuori rosa ed in cerca di una nuova sistemazione. Ecco dove potrebbe andare.

Il calciomercato non è ancora finito. Ci sono ancora delle finestre aperte per tutti quei giocatori svincolati o che sono attualmente fuori rosa. Nella lunga lista c’è anche Mario Balotelli che non fa più parte del Sion. Nonostante un contratto fino al 2024, l’attaccante è finito ai margini della squadra. Ecco dove potrebbe proseguire la carriera di SuperMario.

Emergono delle novità di calciomercato sul futuro di Mario Balotelli. Ecco l’annuncio che arriva dalla Svizzera in merito al destino dell’attaccante, reduce da una stagione tutt’altro che positiva con la maglia del Sion. La sua annata s’è conclusa con una retrocessione, in Serie B svizzera, e un bottino di appena 6 reti in 19 partite. Un rendimento altalenante, a causa anche dei vari infortuni, che ha spinto i Sion a scaricare Balotelli. Queste le parole del presidente Christian Constantin sul futuro di SuperMario: “Non ha ripagato la nostra fiducia, nonostante gli sforzi finanziari non ci ha ricompensato in campo. Pensa che le regole siano fatte per altre persone e non per lui”.

Sion, è rottura con Mario Balotelli: i motivi

Secondo quanto riporta la rivista Illustre, Balotelli resterà fuori rosa al Sion a meno che non trovi un’altra sistemazione in queste ultime settimane di mercato. Ci sono ancora altre finestre aperte che potrebbero consentire al giocatore di cambiare maglia e lasciare la Svizzera.

Il ds del Sion Barth Constantin, è stato chiaro su Balotelli:

“Vediamo cosa succederà in futuro, Mario si sta allenando ma non con la squadra. Svolge degli allenamenti a parte. Troveremo una soluzione per risolvere questo problema. Ci sono stati degli interessi da parte di un club saudita ma per ora non c’è nulla di concreto. Il mercato lì è ancora aperto, chiuderà più tardi rispetto all’Europa. Vedremo cosa accadrà”.

Quale futuro per Mario Balotelli? Dall’Arabia Saudita alla Turchia, tutte le opzioni sul tavolo

Chiusa la parentesi in Svizzera, il calciatore è attualmente alla ricerca di una nuova destinazione. Insieme ai suoi agenti è a lavoro per trovare un altro club pronto a scommettere su di lui. Ad oggi restano vive per Mario Balotelli le opzioni Arabia Saudita e Turchia, dove il mercato terminerà a breve. Il calciatore dovrà trovare una soluzione in tempi rapidi. Lo spera il Sion, che ha ancora sotto contratto il giocatore. Nel caso in cui non riuscisse a trovare squadra, Balotelli dovrà restare fermo fino alla prossima sessione invernale del 2024.