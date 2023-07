Pereyra resta in Serie A, intesa raggiunta: bruciata l’Inter

L’usato sicuro in sede di mercato resta sempre una pista molto battuta per tanti club di Serie A e non a caso ci sono alcuni profili che piacciono sempre ai grandi club. Roberto Pereyra è uno di questi e, saltata la trattativa con l’Inter, è pronto a chiudere con un’altra squadra.

La sua duttilità è sempre stata la sua cifra distintiva e gli ha permesso di fare una carriera davvero molto importante. Con l’apice raggiunto con l’approdo alla Juventus e con le 19 presenze, condite da due gol, con la Nazionale argentina. Adesso, da circa 10 giorni, è senza contratto, ma il suo nome è presente sui taccuini di tante società. L’Inter è una di queste, dal momento che da tempo si sta muovendo sulle sue tracce. I nerazzurri, però, hanno temporeggiato troppo ed ora rischiano seriamente di restare con il cerino in mano. Un altro club, infatti, è pronto a chiudere questa trattativa.

“El Tucumano” ancora in Serie A

Come detto, l’Inter aveva individuato in Roberto Pereyra il profilo ideale per completare la sua mediana. I titolari, infatti, saranno verosimilmente Barella, Calhanoglu e Frattesi, con Mkhitaryan ed Arsllani però pronti alle loro spalle. Serve, però, un altro interno di centrocampo e per questo l’argentino piace, anche per la possibilità di dirottarlo su una delle due corsie.

I nerazzurri, però, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, sono freddi sul calciatore dal momento che stanno facendo delle valutazioni su dove dirottare il budget a disposizione. Per questo la Fiorentina ci sta pensando in maniera importante, dal momento che i toscani hanno bisogno di innesti in mediana, ancor di più in caso di addio di Castrovilli. Si tratterebbe di un innesto importante per Vincenzo Italiano, ovviamente, in virtù del fatto che con il suo gioco, per il suo palleggio e per la sua verticalità, potrebbe davvero sposarsi benissimo.

Fiorentina su Pereyra, le ultime

Nell’ultima stagione è stato, ovviamente, centrale nel progetto tecnico dell’Udinese di Sottil, come certificato dai numeri. Sono stati 5, infatti, i gol messi a segno in un totale di 34 partite. Dopo tre anni, però, la sua seconda avventura in Friuli si è conclusa ed ora aspetta una nuova occasione. Dando, però, nettamente la priorità alle piste italiane, anche per la sua famiglia.