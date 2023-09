Lazio, il rinnovo non arriva: si inserisce la big

La Lazio sta iniziando a studiare il futuro per costruire una rosa sempre più forte per continuare a crescere: ma non arriva il rinnovo.

La squadra di Maurizio Sarri sta facendo un lavoro straordinario negli ultimi anni ed è anche tornata in Champions League. L’obiettivo di questa stagione è quello di continuare la fase di crescita e stabilirsi una volta per tutte tra le grandi del nostro calcio. Il nuovo progetto è iniziato benissimo e Claudio Lotito non intende fermarsi anche per il futuro.

La Lazio ha tanti calciatori importanti che si stanno mettendo in mostra alla grande e che potrebbero attirare l’attenzione di tanti top club europei.

Lazio, situazione in bilico per il rinnovo

In casa Lazio c’è un forte sviluppo della rosa allenata da Maurizio Sarri. Il tecnico ha trovato le sue certezze l’anno scorso e, come è solito fare, difficilmente cambierà assetto o calciatori da utilizzare durante la stagione. Il futuro della Lazio passa anche dalla conferma dei migliori calciatori attualmente in rosa, sperando di evitare il più possibile casi alla Milinkovic-Savic.

Inoltre la rosa della Lazio è stata migliorata con qualche innesto di spessore e dal futuro assicurato, ma per Maurizio Sarri è importante tenersi stretto l’ossatura della sua squadra.

Per questo motivo è lo stesso allenatore che sta spingendo con il club affinché si trovi una soluzione al rinnovo del contratto del top player.

Rinnovo in stand-by: la Lazio rischia di perdere il big

La Lazio ha deciso di utilizzare una strategia contenitiva sul calciomercato. I biancocelesti sono tornati in Champions League e hanno trattenuto tutti i calciatori migliori tranne Sergej Milinkovic-Savic, passato all’Al-Hilal per cifre enormi.

Per Sarri e per la Lazio uno degli uomini più importanti è sicuramente Felipe Anderson. L’attaccante brasiliano ha ritrovato verve e voglia di mettersi in mostra proprio con il tecnico toscano che non intende farne a meno.

Secondo quanto riferisce Il Tempo, però, la trattativa per il rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio è in stand-by.

Rinnovo Felipe Anderson: Lotito non vuole perderlo

Felipe Anderson e la Lazio continuano insieme? L’attaccante biancoceleste ha fatto grandi cose con Maurizio Sarri ed è tornato ad essere imprescindibile per il club capitolino. Proprio questo aspetto ha portato Claudio Lotito a prendere in seria considerazione il suo rinnovo di contratto.

Felipe Anderson ha il contratto in scadenza nel 2024, ovvero al termine di questa stagione, e il suo futuro va stabilito al più presto. Se non dovesse firmare il rinnovo, però, c’è il Milan di Stefano Pioli alla finestra.

I rossoneri sono interessati al brasiliano e anche quest’estate hanno approcciato discorsi con il suo entourage, ma poi la Lazio ha fatto sapere che non era in vendita.