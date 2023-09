Errori in Juventus Bologna, decisione su Di Bello: ora è ufficiale

Gli errori dell’arbitro Di Bello durante la partita tra Juventus e Bologna hanno creato un caos infinito di polemiche: è arrivata la decisione.

La seconda giornata di campionato si è portata dietro un’ondata di polemiche che dura già da due settimane e rischia di durare almeno fino al ritorno in campo di sabato prossimo. Le situazioni viste in campo durante Juventus Bologna hanno creato caos nella dirigenza arbitrale che ha subito provveduto a spiegare l’accaduto e i motivi per cui c’è stato il chiaro errore.

Il rigore non fischiato al Bologna, unito a qualche altro errore di valutazione nella partita, hanno portato a un turno di stop da arbitro centrale per Marco Di Bello.

Caso Di Bello, Rocchi lo protegge e prende una decisione

Il “caso Di Bello” è diventato argomento all’ordine del giorno per tutti i giornali, salotti tv e addetti ai lavori che stanno provando ad analizzare con cura i motivi degli errori. L’audio tra VAR e arbitro reso pubblico dall’AIA sul mancato rigore fischiato al Bologna ha lanciato ombre anche sulla reale bravura del direttore di gara.

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, però, sin da subito ha difeso uno degli arbitri più promettenti del panorama italiano e gli ha mostrato grande vicinanza. Ha condannato l’errore, mostrando pubblicamente le immagini alla stampa e ai tifosi ma non intende condannare il direttore di gara.

Nell’incontro di qualche giorno fa ha ribadito la sua fiducia a Di Bello e ha spiegato i motivi del suo clamoroso errore.

Di Bello torna in campo dopo Juventus Bologna: l’annuncio

I tifosi del calcio italiano hanno sin da subito condannato l’arbitro Di Bello e bollato come “inadeguato”. Il processo mediatico sta continuando ma ci ha pensato proprio il designatore Gianluca Rocchi a mettere un freno alle polemiche.

“Il miglior modo per recuperare un arbitro dopo un errore è mandarlo in campo il prima possibile”, ha detto Rocchi ai microfoni di RDS. Il desginatore ha spiegato che “Di Bello ha superato il problema, poi è chiaro che le scorie rimangono perchè il primo ad essere critico con se stesso è l’arbitro”.

Il ritorno in campo di Marco Di Bello, dunque, è imminente e probabilmente tornerà a dirigere un match nel prossimo weekend di calcio in Serie A.

Di Bello di nuovo in campo: appoggio degli allenatori

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, poi, ha spiegato di non aver “ricevuto alcuna pressione per tenerlo fuori. Gli stessi allenatori mi hanno detto che ho fatto bene”.

La prossima giornata di Serie A, dunque, vedrà di nuovo in campo l’arbitro Di Bello. La decisione è stata già presa da Rocchi e serve anche a spegnere le polemiche.