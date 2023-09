Serie A, infortunio e tegola: il club annuncia i tempi di recupero

Un club di Serie A, malgrado il momento buonissimo e ai vertici della classifica, deve fare i conti con l’infortunio.

Un problema enorme considerando l’importanza che ha all’interno dell’undici titolare del tecnico che, dopo l’annuncio ufficiale del club sulle condizioni dopo l’infortunio, dovrà fare a meno del giocatore.

Un problema venuto fuori nell’ultimo turno di Serie A, con gli esami strumentali che si sono svolti dopo alcuni giorni, per la nota ufficiale apparsa oggi sul sito del club che si trova attualmente al quarto posto in classifica in Serie A.

Infortunio e tegola in Serie A: l’annuncio del club

L’inizio è stato splendido, uno dei club che si è imposto di lottare per la conferma in Serie A, si trova al quarto posto e praticamente davanti anche al Napoli, che ha faticato di più in questo inizio di stagione.

Ma adesso, la stessa squadra, deve fare i conti con l’infortunio che manda KO uno dei suoi titolari.

Parliamo infatti del Lecce che, nella giornata di oggi, ha ufficializzato l’infortunio di Banda. L’esterno offensivo ha subìto un problema nell’ultima sfida disputata in Serie A contro il Monza, match nel quale gli uomini di D’Aversa hanno ottenuto un pareggio, dopo le due vittorie ottenute e un altro pareggio, nelle altre sfide giocate.

Lecce, infortunio Banda: il comunicato ufficiale del club

Quello che segue, è il comunicato del Lecce in merito all’infortunio di Banda. Ecco la nota ufficiale apparsa sul sito del club salentino: “Questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA, i ragazzi si sono allenati agli ordini di Mister D’Aversa che dovrà fare a meno dello squalificato Baschirotto, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Dermaku ha lavorato in disparte in un lavoro differenziato mentre Banda ha interrotto la seduta di allenamento a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra. Nel corso dei prossimi giorni, svolgerà un esame strumentale. Domani la rifinitura sarà al Via del Mare, in mattinata”.

Ultime Lecce, quando torna Banda? Out contro il Genoa e non solo

Out contro il Genoa e non solo Banda, perché salteranno l’impegno anche Dermaku e Baschirotto, col secondo per squalifica. L’attaccante del Lecce sarà da valutare per verificarne i concreti tempi di recupero. Ma la sensazione, appunto, è che sicuramente salterà la sfida contro il Genoa. Nel tridente potrebbe vedersi Strefezza da titolare al posto di Banda, accanto ad Almqvist e Krstovic. Scalpita, sullo sfondo, anche Nicola Sansone.