Rivoluzione totale: arriva Tudor in panchina

Igor Tudor potrebbe tornare nel giro di poco tempo. Si tratta di un nome che interessa molto al club.

Conclusa l’esperienza sulla panchina del Marsiglia, Igor Tudor ha sperato in un ritorno immediato in panchina, ma la sua ricerca non ha dato i frutti sperati e, quindi, il croato è rimasto ‘appiedato’ almeno per il momento.

Ora, però, la situazione potrebbe cambiare e per lui potrebbe esserci una occasione molto importante. Un club, infatti, è pronto ad una rivoluzione totale e potrebbe affidare la panchina a Igor Tudor. Una ipotesi da considerare nelle prossime ore e vedremo se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca.

Tudor torna in panchina: ecco con chi firma

Igor Tudor nell’ultimo anno ha dimostrato di essere un tecnico di assoluta qualità e per questo motivo in estate è stato accostato a diversi club anche se, almeno per il momento, nessuno ha deciso di puntare su di lui. Una scelta di certo particolare considerando quanto di buono fatto in Francia. Ora, però, le cose potrebbero cambiare e consentire al tecnico di ritornare in panchina e provare una esperienza assolutamente nuova e magari che gli possa regalare altre soddisfazioni.

In estate Tudor ha rotto con il Marsiglia, ma ora il club francese potrebbe essere nel suo futuro. La decisione di Marcelino di lasciare insieme al presidente e al ds potrebbe portare i proprietari a riportare il croato considerando anche l’ottimo rapporto con i tifosi. Naturalmente bisognerà capire se per il tecnico ci sarà la volontà di ritornare sulla panchina dei transalpini.

E’ una possibilità da considerare visto che, almeno per il momento, non ci sono assolutamente altre possibilità per Tudor. Vedremo se alla fine ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca oppure ci sarà un passo indietro soprattutto voluto dal diretto interessato visto che il Marsiglia è pronto a puntare su di lui.

Il Marsiglia pensa a Tudor per la panchina

Il nome di Tudor potrebbe essere quello giusto per il Marsiglia per rilanciarsi e dare delle chance di continuità rispetto a quanto fatto la scorsa stagione. Naturalmente non è da escludere che lo stesso tecnico decida di fare un passo indietro per dare spazio ad una esperienza completamente differente da quella precedente. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.