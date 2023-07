Ci sono delle novità in merito all’iscrizione del club al prossimo campionato italiano. Ecco le ultimissime notizie riguardo il ripescaggio.

La Covisoc, l’organo predisposto dalla Figc per il controllo dell’equilibrio finanziario dei club, ha ufficialmente escluso due squadre dal prossimo campionato. Ecco l’annuncio riguardo il ripescaggio.

Sono state respinte due domande d’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Ecco la decisione della Covisoc che ha fatto fuori i due club, per motivi diametralmente opposti. Adesso ci sarà una lunga querelle giudiziaria con ricorsi e contro ricorsi. Il futuro delle società si deciderà all’interno delle aule dei tribunali, intanto sono già pronti ad essere ripescati due club.

Esclusione dal campionato di Serie B: le ultime notizie su Lecco e Reggina

Lecco e Reggina fuori dalla Serie B. E’ questa la decisione della Covisoc che ha rigettato le domande d’iscrizione al prossimo campionato cadetto delle due società. I lombardi sono stati esclusi a causa dello stadio mentre i calabresi per alcuni debiti verso l’erario.

Le due società avranno tempo fino al 5 luglio per presentare il ricorso, che sarà discusso il giorno dopo dalla Covisoc. Intanto, ci sono già le prime novità riguardo il ripescaggio in Serie B di Brescia e Perugia. I due club sono già pronti a fare un nuovo ricorso nel caso in cui dovesse arrivare l’ammissione in Serie B di Lecco e Reggina. Tra fine luglio ed inizio agosto, arriverà poi il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni e del Tar. Sarà una lunga estate per la Figc e per la stessa Lega di Serie B.

Brescia e Perugia sperano nel ripescaggio, ecco cosa può succedere

C’è attesa, adesso, per quanto riguarda i ricorsi di Reggina e Lecco che hanno già annunciato di voler intraprendere questa azione legale. Intanto, in caso di bocciatura sono già pronte ad essere riammesse al prossimo campionato di Serie B Brescia e Perugia. I lombardi, a causa del miglior piazzamento nello scorso campionato, hanno la priorità rispetto al club umbro.

Comunicato ufficiale Lecco: annunciato il ricorso contro l’esclusione dal campionato

La domanda d’iscrizione del Lecco, al prossimo campionato di Serie B, è stata respinta. Adesso la società è pronta a far valere le proprie ragioni nelle aule dei tribunali. Ecco l’annuncio del club che ha già comunicato il ricorso.

“Nella tarda serata di venerdì 30 giugno, il Lecco ha ricevuto la comunicazione riguardo la bocciatura della domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Alla base di questa decisione alcuni problemi rilevati dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi della Figc. La società presenterà ricorso e farà valere le proprie ragioni nelle sedi opportune”.