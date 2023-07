Selfie rovente: Elisabetta Canalis è strepitosa in costume

Elisabetta Canalis in costume lascia senza fiato, impossibile resistere allo scatto ravvicinato: il selfie diventa subito virale

Se avete la sensazione di aver finito le parole, quando si tratta di descrivere la bellezza mozzafiato di Elisabetta Canalis, non preoccupatevi, è qualcosa di perfettamente normale. La showgirl sarda sembra divertirsi a superare ogni volta i suoi limiti e a regalarci immagini sempre migliori delle precedenti, facendo battere forte il cuore a tutti i suoi fan.

Elisabetta incarna uno dei principali ideali di femminilità e fascino mediterraneo, da tempo immemore ormai. Un crescendo continuo, dal suo debutto a Striscia la Notizia all’inizio del nuovo millennio. Di tempo ne è passato, ma la Canalis rimane una delle bellezze più applaudite nel mondo dello spettacolo e in giro per il web.

Dovunque vada non passa mai inosservata e ancora oggi è identificata come l’esponente principale tra le ballerine diventate celebri nel tg satirico ideato da Antonio Ricci. Non solo, da lì in avanti si è costruita una brillante carriera come modella e showgirl, strappando applausi a ripetizione e riuscendo nell’impresa di apparire sempre giovanile e irresistibile, esattamente come vent’anni fa.

Pubblicità a parte, i suoi ‘segreti’ di bellezza ormai li conosciamo piuttosto bene. Ed Elisabetta mostra sempre con grande orgoglio i risultati di tutto questo, con foto sui social che tolgono il respiro ogni volta. Particolarmente in questo periodo dove le temperature sono già elevate di per sé.

Elisabetta Canalis, riflessi abbaglianti e che fanno sognare: fisico incontenibile

Il vasto pubblico su Instagram – oltre tre milioni e mezzo di followers – ovviamente non si perde uno scatto né una story. E’ un appuntamento, quello con le ultime novità di Elisabetta, che non si può mai perdere. E l’attesa viene sempre ripagata da primi piani come questo, a dir poco celestiali.

Di fronte allo specchio, in costume, Elisabetta ci offre visioni ravvicinate della sua silhouette inconfondibile e ammaliante. Fisico sinuoso esaltato da un costume aderente, curve che non lasciano mai scampo e che come al solito vengono tempestate di complimenti di ogni sorta e di like.

Il pubblico non si fa pregare nell’omaggiare una delle sue principali beniamine. E nelle prossime settimane si prepara a godersi altre foto ancor più seducenti. Elisabetta è in forma smagliante e sulle spiagge di sicuro farà parlare tantissimo di sé, come del resto ci ha abituato da sempre.