Lewandowski ko, l’attaccante del Barcellona salta l’Inter

Il Barcellona si prepara a scendere in campo contro l’Inter senza Robert Lewandowski, ma con un attacco che sembra aver ritrovato leggerezza e fantasia.

C’è qualcosa di strano quando una squadra perde il suo bomber di riferimento ma, invece di incepparsi, comincia a segnare a raffica.

L’infortunio dell’attaccante polacco, arrivato in un momento delicato della stagione, cambia parecchio le carte in tavola. Lewandowski è fermo ai box per un problema muscolare e salterà il big match di Champions League contro i nerazzurri. Una notizia che, sulla carta, dovrebbe preoccupare i tifosi blaugrana. Ma c’è un dato curioso che fa riflettere: nelle ultime tre partite giocate senza il numero 9, il Barça ha segnato 15 gol. Sì, hai letto bene: una media da videogame.

Certo, i numeri non raccontano tutto, ma qualche spunto lo offrono. Senza il peso dell’attaccante centrale da servire a tutti i costi, la squadra di Xavi ha mostrato un gioco più corale, dinamico, con più libertà di movimento per chi sta alle spalle della punta. Giocatori come Ferran Torres e Lamine Yamal hanno avuto più spazio per inventare, scambiandosi posizione e ritmo in modo fluido. E il pallone ha cominciato a girare con maggiore velocità.

Cosa cambia?

Questo non significa che l’assenza di Lewandowski sia un vantaggio assoluto. L’ex Bayern Monaco resta un punto di riferimento, soprattutto nei momenti in cui il gioco si fa duro. La sua esperienza internazionale, la freddezza sotto porta e il carisma non si sostituiscono facilmente. Ma forse, in un momento di trasformazione, il Barça ha trovato nuove strade da esplorare.

Per l’Inter, invece, cambia il piano partita. Senza il polacco in campo, i difensori nerazzurri dovranno fare i conti con attaccanti più mobili, meno prevedibili, ma altrettanto pericolosi. Potrebbe essere una sfida giocata più sulla rapidità che sulla fisicità. E per Inzaghi, che ama gestire i ritmi attraverso il controllo del centrocampo, questo dettaglio non è di poco conto.

Intanto, a Barcellona, non si respira aria di panico. Anzi. Il Camp Nou (o meglio, l’Olimpico, visto che lo stadio è in ristrutturazione) si prepara ad accogliere una serata europea con entusiasmo. Le aspettative sono alte, anche perché questa versione del Barça, pur senza la sua stella polacca, sta dimostrando di avere più risorse di quanto molti pensassero.

E tu, come la vedi? È meglio avere un Lewandowski al 70% o rischiare tutto puntando su giovani affamati e imprevedibili? Forse, nel calcio di oggi, dove la velocità e la sorpresa contano più del nome sulla maglia, anche un’assenza può trasformarsi in opportunità.

Lo scopriremo presto, quando i riflettori si accenderanno e tutto il resto — statistiche, infortuni, moduli — sarà solo il rumore di fondo di una partita che promette scintille.