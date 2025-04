Serie A si ferma per la morte di Papa Francesco: rinviate le partite del 21 aprile

Lunedì 21 aprile 2025, il calcio italiano si è fermato in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta nelle prime ore della giornata in Vaticano.

La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente il rinvio di tutte le partite previste per oggi, valide per la 33ª giornata del campionato, nonché delle gare del campionato Primavera 1.

La decisione è stata presa in segno di rispetto e cordoglio per la perdita del Pontefice, figura di grande rilievo spirituale e morale per milioni di persone in Italia e nel mondo.​

Le quattro partite di Serie A che erano in programma per oggi e che sono state rinviate sono:​

Torino–Udinese

Cagliari–Fiorentina

Genoa–Lazio

Parma–Juventus​

La Lega Serie A ha comunicato che queste gare saranno recuperate in una data da destinarsi, che verrà stabilita nei prossimi giorni in coordinamento con la FIGC e le società coinvolte. ​

Non è la prima volta che il calcio italiano si ferma per la scomparsa di un Pontefice. Nel 2005, in occasione della morte di Papa Giovanni Paolo II, la Lega Serie A decise di rinviare le partite in programma, dimostrando ancora una volta il profondo legame tra la Chiesa Cattolica e la cultura italiana, di cui il calcio è una componente fondamentale.

Ondata di commozione e cordoglio

La notizia della morte di Papa Francesco ha suscitato un’ondata di commozione e cordoglio nel mondo del calcio. Numerosi club, giocatori e dirigenti hanno espresso il loro dolore e la loro vicinanza alla Chiesa e ai fedeli attraverso messaggi sui social media e comunicati ufficiali. La decisione di sospendere le partite è stata accolta con rispetto e comprensione da parte di tutti gli attori coinvolti, sottolineando l’importanza di onorare la memoria del Santo Padre in un momento di lutto nazionale.​

Il rinvio delle partite odierne comporterà un inevitabile ricalcolo del calendario della Serie A. La Lega dovrà trovare nuove date per il recupero delle gare, tenendo conto degli impegni già programmati, delle competizioni europee e delle esigenze logistiche delle squadre. È probabile che le nuove date vengano comunicate nei prossimi giorni, una volta valutate tutte le opzioni disponibili.​

La sospensione delle partite di oggi rappresenta un momento di riflessione per tutto il Paese. La figura di Papa Francesco ha avuto un impatto profondo sulla società italiana e mondiale, e la sua scomparsa segna la fine di un’epoca. Il calcio, come espressione della cultura e dell’identità nazionale, si unisce al cordoglio collettivo, rendendo omaggio a un leader spirituale che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia contemporanea.​

In attesa di ulteriori comunicazioni riguardo al recupero delle partite, il mondo del calcio italiano si stringe attorno alla memoria di Papa Francesco, condividendo il dolore di milioni di fedeli e cittadini.​