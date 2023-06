L’ex Roma per la Juventus, il colpo è servito

Il calciomercato della Juventus già prende forma con un grande colpo estivo: l’ex Roma arriva ad una condizione

Un’annata complicata sta finalmente per chiudersi e, in casa Juventus, è tempo di tirare le somme. Perchè i bianconeri hanno pagato a caro prezzo le recenti vicende extracalcistiche.

Se la manovra stipendi inciderà solo con una multa che per quanto pesante ha il sapore di un sospiro di sollievo, ciò che ha compromesso l’annata è certamente la penalizzazione di 10 punti incassata per il caso plusvalenze fittizie. Niente Europa, la Juventus dovrà fare quindi i conti l’anno prossimo probabilmente con il solo campionato di Serie A. Ed in tal senso, l’obiettivo sarà esclusivamente uno: lottare per lo scudetto. Dopo una stagione di anonimato, con la mezza impresa sfiorata in Europa League, sono quindi attesi cambiamenti importanti all’assetto tecnico del club di Torino.

Perché se è vero che la rosa attualmente in mano ad Allegri rischia un vero e proprio stravolgimento, altrettanto vera è plausibile è la possibilità che alla fine il tecnico livornese lasci la guida della squadra torinese. La Juventus, nonostante un contratto fino al 2025, potrebbe trovare l’accordo per salutare subito Allegri dedicandosi a pieno ad un nuovo allenatore.

E proprio il tecnico del futuro – che sarà probabilmente una figura di fiducia e ben nota negli ambienti bianconeri – potrebbe incidere non poco sulle scelte da compiere durante il prossimo calciomercato estivo. Il nome che potrebbe prendere in mano alla Juventus – circolato ormai da mesi – è quello di Igor Tudor.

Lo porta Tudor: ecco il colpo per luglio

L’ex difensore croato ha portato il suo Olympique Marsiglia addirittura al terzo posto in Ligue 1, con risultati ed un gioco davvero encomiabili. Ecco perché una figura come quella di Tudor, che ha vestito la casacca bianconera dal 1998 al 2005, viene considerata perfetta per rilanciare ed in parte ricostruire il DNA della Juventus.

Ed il tecnico, al posto di Allegri, avrebbe già pronte alcune richieste per potenziare la rosa: una su tutte arriverebbe proprio da Marsiglia. Occhi puntati su Jordan Veretout, centrocampista classe 1993 arrivato la scorsa estate dalla Roma per 11 milioni di euro. Il 30enne, fedelissimo del tecnico croato, potrebbe quindi essere la prima pedina che la Juve riporterebbe in Italia per accontentare il suo nuovo allenatore. È chiaro come la ‘Vecchia Signora’ debba agire con decisione a centrocampo, reparto al quale sono pronti a dire addio due big.

Leandro Paredes che dopo il prestito rientrerà al PSG: ma, soprattutto, Adrien Rabiot. Il francese è destinato ad altri lidi, a zero, ed è per questa ragione che Rabiot sarebbe l’innesto già pronto all’uso da riportare nelle mani di Tudor, anche a Torino. Veretout, nella sua prima e forse ultima stagione con la maglia del Marsiglia, ha segnato 5 gol e firmato 5 assist in 47 presenze totali.