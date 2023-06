Dramma Sergio Rico, moglie in lacrime: le condizioni del portiere

Pessime notizie per Sergio Rico, il portiere del PSG è ricoverato in ospedale: la moglie in lacrime teme il peggio.

Il mondo del calcio rimane con il fiato sospeso per le condizioni di Sergio Rico. Il portiere spagnolo classe ha quasi trent’anni e ha iniziato la sua avventura nel mondo del professionismo con il Siviglia, società che di recente ha vinto la sua settima edizione dell’Europa League in finale contro la Roma.

A proposito della Capitale, proprio qualche mese fa l’estremo difensore iberico è stato un vero e proprio tormentone di calciomercato visto che sulle sue tracce c’era la Lazio. I biancocelesti erano a caccia di un portiere e si è parlato anche del suo profilo. Tra l’altro è anche molto amico di Luis Alberto visto che sono praticamente coetanei e hanno entrambi dato il via alla loro carriera con addosso la maglia del Siviglia.

Alla fine però non si è fatto nulla e Sergio Rico è rimasto di proprietà del Paris Saint Germain, club con il quale è da contratto legato fino al termine della prossima stagione. Niente campo però per il trentenne del PSG che ha avuto un brutto incidente e al momento è in terapia intensiva. La moglie del calciatore è stata intercettata fuori dall’ospedale ed è scoppiata in lacrime durante le domande dei giornalisti presenti. Si teme il peggio.

Le condizioni di Sergio Rico, sua moglie il lacrime dopo l’incidente

La moglie del portiere di proprietà dei parigini si chiama Alba Silva e in questo momento sta dedicando la maggior parte delle sue energie proprio alla situazione del marito. Il classe 1993 qualche giorno fa ha avuto un incidente con un cavallo e la caduta gli ha causato diverse ferite. Alcune giudicate persino particolarmente gravi.

In questo momento Sergio Rico è in ospedale sotto stretta osservazione. Le condizioni pare siano stazionarie ma continua a rimanere in terapia intensiva mentre viene costantemente monitorato dai medici. Davvero un dramma per la famiglia e per sua moglie che spera solo che suo marito non molli la presa.

Anche la moglie ha confermato ai cronisti che la situazione del suo compagno è stabile. Ciononostante, la paura continua a fare da padrona. La speranza di Alba Silva è che suo marito possa quanto prima riaprire gli occhi così da iniziare un lungo percorso riabilitativo. La strada è ancora lunga ma sua moglie ha ammesso che la speranza è sempre l’ultima a morire.

Il mondo del calcio continua a seguire da vicino la vicenda. Anche lo stesso Luis Alberto, con un post social celebrativo per il raggiungimento della Champions, ha ammesso che festeggiare è difficile quando si ha un amico così stretto in fin di vita. Tutti sperano di poter riabbracciare presto Sergio Rico. In questo momento l’unica cosa da fare è affidarsi ai medici.