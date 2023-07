Caro biglietti, accordo fra i club: ecco quanto costeranno

Il caro biglietti è da sempre un argomento particolarmente discusso, soprattutto -ed ovviamente- dai tifosi, che sono le principale “vittime” dei prezzi di questi, che alle volte arrivano anche a prezzi esorbitanti ed insostenibili.

Basti pensare quest’anno alla Curva Sud del Milan che, in occasione della trasferta di Torino contro la Juventus, non ha seguito la propria squadra proprio in segno di protesta a questo. In qualche modo, però, e finalmente, il messaggio è arrivato ai piani altri della Lega, che per venire incontro a chi questo sport in qualche modo finanzia, ha deciso di prendere una decisione importante insieme ai club che partecipano al campionato.

A fronte di questo, infatti, potremmo dire che la questione relativa al caro biglietti è stata in qualche modo risolta, visto che è stato raggiunto nelle scorse ore un accordo fra i club che ha modificato i prezzi dei ticket per entrare allo stadio.

Caro biglietti, questione risolta: c’è l’accordo fra i club

Sembra si sia giunti alla risoluzione della questione relativa ad un argomento abbastanza delicato, ovvero quello del caro biglietti. Nel corso di questi anni, infatti, dopo il calcio ha sempre più acquisito le sembianze di un business più che di uno sport, i tifosi hanno fatto valere la loro posizione di protagonisti in questo ambito protestando contro gli organi di competenza per i prezzi esorbitanti dei biglietti per andare allo stadio.

C’è voluto un pò di tempo e qualche dimostrazione contraria di troppo, ma finalmente c’è stata una presa di posizione anche da parte dei club stessi che, dopo aver sentito le esigenze dei loro tifosi, si sono rivolti nei confronti della Lega ed agli organi competenti offrendo ed ottenendo una piccola riforma che potrebbe cambiare completamente la storia del calcio nazionale.

Stando infatti a quanto riportato da Marca, in Liga è stato raggiunto un accordo fra i club per il tetto al prezzo dei biglietti per il settore ospiti. A partecipare a questa proposta sono state ben 14 società spagnole, che hanno ottenuto il consenso della Lega ad attuare questa riforma.

Liga, prezzo massimo per il settore ospiti: ecco quanto costeranno i biglietti

In Liga si è raggiunta una svolta non indifferente, visto che 14 club hanno contribuito a stabilire un prezzo massimo per i biglietti per il settore ospiti. Stando infatti a quanto riportato da Marca, l’accordo raggiunto fra le società di Liga in questione farà sì che nel corso della prossima stagione saranno garantiti un minimo di 300 biglietti ai tifosi ospiti ad un prezzo non superiore ai 30 euro. Ovviamente questa soluzione verrà applicata solo ed unicamente ai tifosi dei club che hanno firmato questa proposta, agli altri saranno invece sottoposti al classico regime.

Liga, 14 a favore 6 contro la riforma biglietti: ecco chi sono

Il campionato spagnolo si è diviso fra i club che hanno firmato e no la proposta della “riforma biglietti”. La maggioranza assoluta si è dimostrata favorevole a questa novità, ed i club firmatari sono stati: Almeria, Cadice, Siviglia, Atletico Madrid, Betis, Girona, Mallorca, Real Sociedad, Certa, Granada, Alaves e Las Palmas.

Real Madrid, Barcellona, Getafe, Villarreal, Rayo Vallecano ed Osasuna, invece, sono state le uniche squadre non coinvolte in questo accordo.