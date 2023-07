Calciomercato: Insigne lascia Toronto, ecco con chi sta firmando

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro di Lorenzo Insigne. L’ex Napoli lascia Toronto, ecco con chi sta firmando.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Lorenzo Insigne ha deciso di lasciare il Toronto. Il calciatore non s’è integrato all’interno del club canadese, in questa prima parte di stagione in America ha totalizzato 13 presenze e solo quattro gol con la squadra che non naviga in una posizione alta in classifica. Ecco perché ha dato mandato ai suoi nuovi agenti di trovare una nuova destinazione. Ecco tutti i dettagli sul club interessato a Lorenzo Insigne.

Calciomercato: stanno prendendo Insigne

Nonostante un contratto con il Toronto fino al 2026, Lorenzo Insigne ha deciso di chiudere in anticipo la sua esperienza in Canada.

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’ex capitano del Napoli non ha trovato la giusta continuità all’interno del Toronto ed è pronto a cambiare maglia in questa finestra di mercato estiva 2023. Per accelerare i tempi ha deciso di affidarsi ad un nuovo agente, lasciando il suo storico procuratore Pisacane. Adesso a curare gli interessi di Insigne è Stellar Group di Jonathan Barnett

Insigne cambia agente, ecco il nuovo procuratore che vuole portarlo in Arabia Saudita

Vincenzo Pisacane non è più l’agente di Lorenzo Insigne. Protagonista della trattativa che portò al Toronto l’ex capitano del Napoli, grazie anche all’intermediazione di D’Amico, il procuratore non gestisce più gli interessi del calciatore che ha deciso di affidarsi alla Stellar Group, una delle agenzie più importanti d’Europa che ha tra i suoi assistiti giocatori di grande livello. Ecco perché, si alimentano le voci di un addio di Insigne dal Toronto in questo calciomercato estivo 2023. Il calciatore ha già espresso il suo desiderio di lasciare il Canada. Su Insigne è vivo l’interesse da parte di alcune società dell’Arabia Saudita che sono alla ricerca di nuovi calciatori da portare nella Saudi Pro League.

Ad oggi l’unica opzione praticabile è quella dell’Arabia Saudita pronta a prendere dal Toronto Insigne. L’attaccante vuole lasciare l’America. Complicata la pista che porta il calciatore di nuovo in Serie A. I suoi nuovi agenti sono a lavoro per sbloccare questo affare e portare Insigne nella Saudi Pro League che ha già accolto grandi calciatori come Benzema, Koulibaly, Kante, Brozovic e anche allenatori come Gerrard e Gattuso.