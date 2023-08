Lo scarto del Barça per la Juve: Xavi lo caccia via

La Juventus targata mister Massimiliano Allegri potrebbe aggiudicarsi le prestazioni di una pedina che non rientra nei piani del Barcellona

Calma apparente nel mondo Juventus. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dal canto suo, pare debba fare i conti con un ostacolo abbastanza rilevante, ossia un indice di liquidità fuori dai parametri. Ciò significa che per poter acquistare bisogna prima vendere.

D’altronde, questo mantra riguarda praticamente tutte le società italiane. La ‘Vecchia Signora’ nelle scorse settimane ha salutato Angel Di Maria, Juan Cuadrado (passato agli acerrimi rivali dell’Inter) e Leandro Paredes. Finora l’unico volto nuovo alla Continassa è quello di Timothy Weah, approdato dal Lille per circa 10 milioni di euro. In più, vanno considerati i calciatori rientrati dai prestiti.

Insomma, è assolutamente necessario vendere un big della rosa al fine di finanziare le mosse in entrata e, in tal senso, da tempo ormai il maggior indiziato è Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è volato a Monaco di Baviera in compagnia di un medico del club di Exor. Il motivo? Un controllo già programmato relativo al grado di guarigione dalla pubalgia, che nell’ultima stagione ha impedito al classe 2000 di esprimere pienamente il proprio talento.

L’attaccante si sta curando con l’ausilio del dottor Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, un luminare tedesco. Non ci sarebbe, dunque, un collegamento al calciomercato e al Bayern Monaco, poiché l’obiettivo primario della compagine bavarese rimane Harry Kane, nonostante si tratti di un affare molto complicato. Tale scenario allontana dal Bayern Vlahovic, il quale sembrava potesse invece passare al Chelsea di Pochettino.

I ‘Blues’ e la Juve, infatti, stavano ragionando tra i due bomber. Almeno fino alla frenata dei Blues che non hanno alcuna intenzione di riconoscere ai bianconeri i 40 milioni di conguaglio. Una frenata brusca che al momento può anche mandare all’aria l’arrivo di Lukaku in bianconero.

Calciomercato, il Barcellona lo manda via: la Juventus può approfittarne

Scenario in divenire. E attenzione anche al reparto difensivo. Entrando più nello specifico, stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, la Juventus sarebbe entrata nella corsa all’acquisto di Clement Lenglet, centrale francese di proprietà del Barcellona rientrato dal prestito al Tottenham.

I blaugrana non considerano il classe ’95 parte integrante del loro progetto tecnico, ragion per cui vorrebbero cederlo il più in fretta possibile (pure a titolo temporaneo). L’addio di Lenglet permetterebbe di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi e accelerare sul fronte acquisti per mettere a segno altri colpi in entrata.

Il contratto del centrale transalpino è in scadenza il 30 giugno del 2026, il che rende la situazione ancora più insostenibile. Urge trovare presto una soluzione. Ad oggi l’ipotesi più probabile è il ritorno al Tottenham, ma pure l’eventuale trasferimento alla Juventus non è da escludere a questo punto. Riflessioni in corso.